Premier o kryzysie w Ministerstwie Kultury: opozycja nie decyduje o składzie rządu

„W tej sprawie od razu dostrzegam polityczny nacisk i wręcz polityczne szantażowanie” – rozpoczęła swoje wystąpienie w Sejmie premier Litwy, Inga Ruginienė. „Proszę nie szantażować większości. To nie opozycja ani wąskie interesy polityczne formują skład rządu, lecz koalicja rządząca – kolegialnie, we wszystkich frakcjach, jednomyślnie” – zaznaczyła premier.

Tak odpowiedziała na wcześniej zadane pytanie opozycji: „Kiedy oddzielicie „Świt nad Niemnem” od zarządzania Ministerstwem Kultury i jak zakończycie dyskredytację państwa?”.

Zdaniem Ruginienė, pytanie to, choć formalnie dotyczy Ministerstwa Kultury, w rzeczywistości jest o tym, jak „rozumiana jest demokracja, formowanie władzy i szacunek dla woli wyborców”, a opozycja próbuje podważyć procesy demokratyczne i prawo koalicji rządzącej do tworzenia rządu.

Zgodnie z wnioskiem opozycji, kultura stała się przedmiotem koalicyjnych wymian, a protesty związane z przekazaniem ministerstwa „Świtu nad Niemnem” tylko rosną. Dokument oskarża premier o pogłębianie braku porozumienia oraz o zniekształcanie żądań protestujących, by usunąć tę partię.

Oskarżenia o podsycanie polaryzacji

Zgodnie z umową koalicyjną, Ministerstwo Kultury zostało przypisane „Świtu nad Niemnem”. Z tego powodu społeczność kulturalna przeprowadziła protesty, zorganizowała ostrzegawczy strajk, domagając się, aby ta partia nie była odpowiedzialna za zarządzanie ministerstwem.

Premier interpretowała te żądania jako próbę usunięcia tej partii z koalicji.

„Jeśli opozycja chce umniejszać procesy demokratyczne, świadomie podsycać polaryzację i podziały, to powinna odpowiedzieć sobie na pytanie: komu to jest na rękę? Po pierwsze, takie próby destabilizowania demokracji służą państwom wrogim” – powiedziała premier Litwy. „Kiedy jedna lub druga strona polityczna stara się eliminować demokratycznie wybrane siły polityczne z pola politycznego, nasi wrogowie pocierają ręce” – dodała.

Według niej, oświadczenia skierowane przeciwko koalicji przekraczają „granice zdrowego obywatelskiego rozsądku”, a zaangażowanie opozycji w protesty oznacza „nieuzasadniony nacisk polityczny i kwestionowanie legalności wyborów”.

„Co pokazały ostatnie tygodnie i protesty, które nastąpiły po mianowaniu przedstawiciele „Świtu nad Niemnem” na ministra kultury? Sprzeciw konserwatystów, liberałów, a nawet demokratów przekształcił się w otwarty nacisk polityczny, a nawet szantaż” – stwierdziła premier.

Błędy Ignota Adomavičiusa

Ignotas Adomavičius, zaproponowany przez partię „Świt nad Niemnem” i mianowany ministrem kultury, a po tygodniu rezygnujący, nie miał kompetencji w dziedzinie kultury. Jego działania i zachowanie były krytykowane przez społeczność kulturalną, opozycję oraz część partnerów koalicyjnych.

Zgodnie z premier Ruginienė, I. Adomavičius nie spełnił oczekiwań i popełniał liczne błędy, przez co niemożliwe stało się dalsze pełnienie przez niego tej funkcji.

„Jednak nawet po jego rezygnacji presja nie ustała – ultimatum nawoływane przez konserwatystów i liberałów stały się jeszcze bardziej radykalne” – powiedziała Ruginienė.

Premier zapewniła, że tymczasowa minister kultury Raminta Popovienė spotka się ze społecznością, będzie szukać porozumienia i zapewni stabilizację sytuacji.

„Słyszę głosy protestujących. Jednak słyszenie – to nie oznacza ulegania politycznemu naciskowi czy szantażowi. W tej sytuacji opozycja nie tylko wyraża krytykę – ona wykorzystuje protesty, aby wywrzeć jak największy nacisk na rząd” – podsumowała swoje wystąpienie premier Litwy, Inga Ruginienė.

Po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa nową koalicję rządzącą utworzyły frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskich Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR. Koalicja dysponuje 82 mandatami w Sejmie.