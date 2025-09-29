Premier: nikt nie spodziewał się takiej reakcji na nowego ministra kultury

„Nikt nie spodziewał się takiej reakcji ze strony środowiska kulturowego” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė. „To sygnał, że minister kultury będzie musiał włożyć więcej wysiłku w współpracę z tym środowiskiem i przekonać je, że przyszedł, aby wzmocnić ten obszar swoją pracą” – dodała.

Krytykę środowiska kulturalnego wobec ministra oraz możliwe rozwiązania sytuacji I. Ruginienė omawiała w poniedziałek z prezydentem Gitanu Nausėdą. We wtorek prezydent spotka się także z przedstawicielami sektora kultury.

„Prezydent spotka się jutro ze środowiskiem kulturalnym, być może wtedy odbędzie się szczegółowa rozmowa między nami, ponieważ podzieliłam się swoimi spostrzeżeniami, spotkałam się już z organizatorami protestu w ubiegłym tygodniu” – mówiła premier.

Według premier, żądanie, aby w koalicji rządzącej nie było „Świtu nad Niemnem”, jest niemożliwe do zrealizowania.

„Żądanie, aby „Świtu nad Niemnem” nie było w koalicji, praktycznie jest niewykonalne i bardzo bym chciała, żeby postulaty dotyczyły warunków pracy, wynagrodzenia, może większego finansowania sektora kultury” – powiedziała Ruginienė. „I bardzo bym chciała (…) usłyszeć, jakie są naprawdę obawy, ponieważ podczas naszego spotkania powiedziano mi, że sama partia jest przeszkodą lub problemem, ale nie usłyszałam szczegółów, dlaczego i w jakiej dokładnie dziedzinie czy obszarze mogłabym interweniować, aby rozproszyć te obawy” – dodała premier.

Z kolei środowisko kulturalne podkreśla, że nie domaga się zmiany składu koalicji, lecz ich głównym celem jest to, aby Ministerstwo Kultury nie było zarządzane przez partię „Świt nad Niemnem”.

Z kolei doradca prezydenta, Frederikas Jansonas, w wywiadzie opublikowanym przez „Verslo žinios” stwierdził, że nie wyobraża sobie, jak I. Adomavičius, który spotkał się z oporem ze strony środowiska kulturowego, może kontynuować swoją pracę. Zdaniem doradcy, premier może przez pewien czas przejąć odpowiedzialność za Ministerstwo Kultury.

Premier zapewniła, że bierze odpowiedzialność za cały swój rząd i poprosiła, aby dać ministrowi szansę na rozpoczęcie pracy.

„Na razie nie pozwoliliśmy ministrowi rozpocząć pracy. Dajmy ministrowi szansę i jeśli nie poradzi sobie ze swoimi obowiązkami, wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje” – zapewniła premier, Inga Ruginienė. „Każdy minister otrzymał zadanie realizacji programu rządowego i ma to zrobić solidnie i uczciwie. Jeśli spełni te kryteria i będzie pracować dla ludzi Litwy, uważam, że przepracuje całą kadencję. Ale jeśli będę widziała oznaki, że chociaż jeden minister pracuje w zupełnie innym kierunku, to odpowiednio podejmę decyzje” – wyjaśniła.

Według niej, jeśli I. Adomavičius chce pozostać na stanowisku ministra, musi „połączyć” środowisko kulturowe.

„To jego główne zadanie i warunek pozostania w ministerstwie. I sądzę, że będzie musiał spotkać się z każdym, każdą wspólnotą, każdą stroną zainteresowaną i rozmawiać. Tak, to nie będzie łatwe” – dodała szefowa rządu.

Planowane dalsze akcje protestacyjne przez środowisko kulturalne, I. Ruginienė obiecała, będą dotyczyć rozmów o wyższych pensjach i lepszych warunkach pracy.

„Planuję rozmawiać o wyższych wynagrodzeniach i lepszych warunkach pracy dla środowiska kulturowego. I sądzę, że to bardzo ważne i nie możemy tego ignorować” – powiedziała premier. „Bez względu na to, jak trudna jest sytuacja, spotkamy się i jeszcze raz spróbujemy przekonać środowisko kulturowe do szukania kompromisu. Ponieważ uważam, że dzisiaj krytycznie ważne jest dostrzeganie sektora, dostrzeganie problemów i ich rozwiązywanie” – dodała.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Ignatas Adomavičius, przedsiębiorca bez doświadczenia w dziedzinie kultury, który ostatnio pełnił funkcję doradcy wiceprzewodniczącego Sejmu, został zaproponowany na ministra kultury przez partię „Świt nad Niemnem”, która zamieniła Ministerstwo Energetyki na Ministerstwo Kultury.

Jego mianowanie ministrem spotkało się z krytyką i protestami ze strony środowiska kulturalnego, które zapowiedziało kontynuację protestów, w tym strajkiem ostrzegawczym. Przedstawiciele sektora kultury nazywają Adomavičiusa nieodpowiednim do tej funkcji z powodu braku doświadczenia i nieznajomości problemów w tej dziedzinie.

Sam minister przeprosił za swoje ostatnie publiczne wypowiedzi i zapewnił, że będzie pracować z środowiskiem kulturalnym, aby znaleźć wspólne punkty.

Z kolei prezydent Gitanas Nausėda wezwał kulturalników, aby dali nowemu ministrowi szansę. Prezydent wcześniej mówił, że nie będzie zatwierdzać ministrów z partii „aušriečių”, ale w obliczu kryzysu rządu zmienił swoje stanowisko.