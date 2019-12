Premier: Nie widzę przyczyn, abym miał zwolnić Narkiewicza ze stanowiska

vdu

„Abym mógł zwolnić człowieka ze stanowiska, muszę mieć na to przyczyny prawne. Teraz nie mam żadnych faktów, które by wskazywały na to, że mam podjąć taką decyzję” – wyjaśnia premier.

Skvernelis dodał, że jego dzisiejszym zadaniem jest sprawdzenie wszystkich informacji, jakie się pojawiają na ten temat. Część wiadomości, które zostały opublikowane wcześniej, okazały się fałszywe.

„Jak się okazało, minister się nie zajmuje nielegalnym połowem ryb i nie ma domków nad jeziorem. Takich fałszywek może być więcej, dlatego najpierw sprawdzę wszystkie informacje, a później omówię je z Gitanasem Nausėdą” – uważa premier.

Według niego, nie należy teraz podejmować nagłych decyzji, które mogą zrujnować koalicję rządzącą.

Zapytany o sprawę finansowania remontu drogi prowadzącej przez ulicę, zamieszkiwaną przez Skvernelisa, premier powiedział, że jest to zasługa mieszkańców, którzy pisali podania i zbierali pieniądze na remont.

„Nie wtrącałem się w tę sprawę. Podobne wsparcie otrzymało jeszcze 18 samorządów. Decyzja zapadła jeszcze w okresie rządów Algirdasa Butkevičiusa” – wyjaśnia Skvernelis.