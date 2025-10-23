Premier: nie będzie negocjacji z Białorusią

„Nie będzie żadnych negocjacji z Białorusią. To nie jest kraj, z którym można rozmawiać i prowadzić negocjacje. Wszyscy rozumieją, że większość balonów można by zatrzymać na terytorium Białorusi. Jeżeli nasz sąsiad tego nie robi, to z naszej strony musi być odpowiednia reakcja” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę do Litwy wleciały dziesiątki kontrabandowych balonów.

W wyniku tego zakłócone zostały operacje lotnicze na lotnisku w Wilnie, a około 30 lotów oraz ponad 4 tys. pasażerów zostało dotkniętych opóźnieniami, dodatkowo czasowo zamknięto punkty kontrolne w Miednikach i Solecznikach.

W przypadku powtórzenia się takiej sytuacji, premier Inga Ruginienė zapowiada całkowite zamknięcie granicy z Białorusią. Planowane są także inne środki: zaostrzenie odpowiedzialności za działalność kontrabandową, dyskusje z litewskimi firmami na temat sposobów technicznych zapobiegania przedostawaniu się takich balonów na Litwę.

Po raz pierwszy komentując masowe wloty balonów na Litwę, I. Ruginienė wyraziła nadzieję, że Białoruś również podejdzie odpowiedzialnie do tych wydarzeń, niezależnie od relacji politycznych.

Z tego powodu polityk spotkała się z krytyką analityków, politologów i opozycji, którzy twierdzili, że oczekiwanie dobrej woli ze strony reżimu w Mińsku jest po prostu naiwne.