Premier Litwy: zintensyfikujemy współpracę z Polską

„Zapewniłam prezydenta Polski, że mój rząd jeszcze bardziej zintensyfikuje współpracę z naszym najbliższym sąsiadem na wszystkich szczeblach, ponieważ historia uczy nas, że tylko będąc zjednoczeni jesteśmy silni i możemy stawić czoła wszystkim pojawiającym się zagrożeniom” – napisała desygnowana premier Inga Ruginienė na Facebooku. „Jednocześnie, pracując razem, będziemy tworzyć przyszłość Litwy i Polski, aktywnie przyczyniając się do bezpieczeństwa i dobrobytu regionu oraz całej Europy” – dodała.

Według desygnowanej premier, podczas spotkania z K. Nawrockim omówiono kwestie bezpieczeństwa, finansowania obronności, pogłębiania relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zwiększania wsparcia dla Ukrainy, jeszcze bardziej aktywnej współpracy z krajami regionu nordycko-bałtyckiego, dwustronnych relacji gospodarczych oraz szybszej realizacji wspólnych projektów – „Rail Baltica”, „Via Baltica”, „Harmony Link” i innych.

Jak zaznaczyła I. Ruginienė, oprócz „poważnych kwestii państwowych” z K. Nawrockim rozmawiała także o aktualnościach piłkarskich.

Wizyta prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Wilnie jest jego trzecią zagraniczną podróżą od objęcia urzędu prezydenta Polski na początku sierpnia, a zarazem pierwszą wizytą w kraju regionu.

K. Nawrocki spotkał się również z prezydentem Gitanasem Nausėdą i przewodniczącym Sejmu Sauliusem Skvernelisem.