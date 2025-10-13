Premier Litwy: nikt niczego nie zabrał, ministra kultury wybiorę sama

„Nikt niczego nie zabrał, ale jako szefowa rządu czuję obowiązek powołania osoby, która będzie pracować na rzecz wspólnoty kulturowej” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Zapytana, kto teraz sprawuje Ministerstwo Kultury, I. Ruginienė odpowiedziała, że „wszystkie ministerstwa znajdują się w rękach premiera”, ponieważ to on jest przewodniczącym rządu.

Polityk dodała, że sama wybierze przyszłego ministra kultury.

„Mam czas i podejmę tę decyzję odpowiedzialnie” – powiedziała premier.

Socjaldemokraci po weekendowym posiedzeniu rady ogłosili, że „przejmują odpowiedzialność za Ministerstwo Kultury”.

Redakcja ZW.LT przypomina, że socjaldemokraci postanowili przejąć stanowisko ministra kultury od „Świtu nad Niemnem”. Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, wcześniej oświadczył, że nie powoła żadnego kandydata z partii Žemaitaitisa na stanowisko ministra kultury.

Wcześniej I. Ruginienė wskazała na posłankę Vaidą Aleknavičienę jako najlepszą kandydatkę na ministra kultury, która już była powołana na to stanowisko, ale została odwołana po zamianie ministerstw z „aušriečiais”. Premier jednak zaznaczyła, że ma kilka kandydatów.

„Wybierzemy najlepszego człowieka, który będzie posiadał odpowiednie kompetencje i będzie potrafił współpracować ze wspólnotą kulturową” – powiedziała Ruginienė.

R. Žemaitaitis w poniedziałek oświadczył, że proponuje koalicji rządzącej poszukiwanie wspólnego kandydata na ministra kultury.

Decyzja rządzących, aby przekazać Ministerstwo Kultury „Świtowi nad Niemnem” zamiast Ministerstwa Energetyki, w celu spełnienia życzenia prezydenta o pozostawieniu Żygimantasa Vaičiūnasa na stanowisku ministra, wywołała protesty ze strony środowisk kulturowych.

Napięcia jeszcze bardziej wzrosły po tym, jak premier i prezydent wybrali na ministra kultury Ignotasa Adomavičiusa, który nie miał kompetencji w tej dziedzinie. Po tygodniu pracy zrezygnował z tej funkcji.