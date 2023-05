Premier Litwy i przewodnicząca Sejmu złożyły życzenia z okazji święta Konstytucji 3 Maja

W gratulacjach premier zauważa, że ​​Litwa i Polska odniosły na przestrzeni wieków wiele wspólnych zwycięstw, z których jednym jest ta Konstytucja. Podkreśliła „ważniejsze, bardziej dynamiczne i silne partnerstwo strategiczne między Litwą a Polską niż kiedykolwiek” oraz stale poszerzającą się przyjaźń między narodami obu krajów.

„Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów uosabiała dążenia do reformy państwa w obliczu wyzwań wewnętrznych i nacisków sił imperialnych. Twórcy Konstytucji zastanowili się nad zasadami, które były owocem zaawansowanej myśli politycznej Zachodu, ideałami Oświecenia i skonsolidowali je w tym dokumencie. Przypomina to o cywilizowanej przestrzeni, do której nie tylko należało wspólne państwo Litwy i Polski, ale także wyróżniało się przyjęciem pierwszej pisanej konstytucji w Europie i drugiej takiej na całym świecie” – powiedziała premier.

Według niej, w duchu Konstytucji 3 Maja „rząd stał się obywatelem biorącym odpowiedzialność za swoje państwo”.

„Dlatego nawet po tym, jak Rzeczpospolita zniknęła z mapy, ideały Konstytucji pozostały drogowskazami, do których zwracali się dowódcy i uczestnicy późniejszych powstań litewskich i polskich przeciwko imperium carskiemu. Ta Konstytucja jest symbolem wolnych ludzi i narodów, który nie stracił na znaczeniu” – powiedziała I. Šimonytė.

V. Čmilytė-Nielsen podkreśliła w gratulacjach przesłanych marszałek Sejmu Elżbiecie Witek i marszałkowi senatu Tomaszowi Grodzkiemu, że uchwalona w 1791 r. Konstytucja 3 maja symbolizuje postępowe myślenie ówczesnej elity politycznej Litwy i Polski, dążenie do zachowania i unowocześnienia państwa, do utrwalenia praw obywatelskich.

„Politycy tamtych czasów nie chcieli stać na uboczu, nie mieli odwagi zabiegać o postęp dla swojego kraju i przeciwstawiać się despotyzmowi cudzoziemców. Mam nadzieję, że w tym okresie wyzwań dla Europy ideały Konstytucji 3 Maja nadal będą sprzyjać ścisłej współpracy naszych państw, docenianiu wspólnego dorobku obu narodów oraz dalszemu umacnianiu przyjaźni i strategicznego partnerstwa między Litwą a Polską” – życzyła przewodnicząca Sejmu.

W Polsce 3 maja jest ważnym świętem państwowym, natomiast na Litwie data ta obchodzona jest skromniej, gdyż Konstytucja według niektórych szacunków ograniczyła autonomię Wielkiego Księstwa Litewskiego we wspólnym państwie z Polską.