Premier: Litwa będzie bezpieczna tylko wtedy, jeżeli o siebie zadbamy

„Nie możemy sobie pozwolić na lekkomyślność i nieodpowiedzialność. Musimy się zjednoczyć się i zrobić to, czego od nas wymagają. Tylko w ten sposób zapobiegniemy potencjalnemu rozprzestrzenianiu się wirusa w naszym kraju. Po prostu nie ma innego wyjścia” – tłumaczył Skvernelis w materiale, opublikowanym na jego profilu na „Facebooku”.

Skvernelis poprosił mieszkańców Litwy o wyrozumiałość i dostosowanie się do rekomendacji lekarzy. Zapewnił też, że rząd i władze dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

„Jako pierwsi ogłosiliśmy sytuację nadzwyczajną w Unii Europejskiej, podjęliśmy konkretne działania i środki oraz stale byliśmy na czele walki z tą chorobą. To już zmniejszyło ryzyko i zagrożenia dla naszych obywateli. Ale dzisiaj tego już nie wystarczy. Musimy podjąć nowe środki, aby zmniejszyć ryzyko zachorowań. Tak, niektórzy mogą nazywać je ograniczeniami, lecz nie są one skierowane przeciwko ludziom, biznesowi, państwu – ale przeciwko wirusowi” – dodał premier.

Skvernelis zaapelował również do pracodawców o zadbanie o izolację powracających zza granicy pracowników. W miarę możliwości poprosił o zezwolenie na pracę zdalną, szczególnie dla osób z małymi dziećmi.

„Dzisiejszy wirus jest ogromnym wyzwaniem do pokonania. Jest to okazja, aby pokazać, że wspólnie możemy go powstrzymać. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam w tej walce. Szczególnie wielkie podziękowania kieruję do medyków, oficerów, żołnierzy, wolontariuszy i innych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z wirusem. Dołączmy do tych ludzi. Pomóżmy im naszą odpowiedzialnością” – podsumował Skvernelis.