Premier: poszukiwania nowego ministra ochrony kraju będą przebiegały sprawnie

Premier Inga Ruginienė powiedziała, że jeśli Dovilė Šakalienė rzeczywiście zrezygnuje z funkcji ministra ochrony kraju, socjaldemokraci szybko zaproponują nowego kandydata na to stanowisko.

„Uważam, że to jest ministerstwo naszych socjaldemokratów. Jeśli ministerka rzeczywiście zrezygnuje, jesteśmy gotowi zaproponować innych kandydatów” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Minister ochrony kraju, Dovilė Šakalienė, poinformowała we wtorek, że podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Zdecydowała się na ten krok z powodu braku zaufania ze strony premier Ingi Ruginienė oraz przewodniczącego socjaldemokratów Mindaugasa Sinkevičiusa.

Premier Ruginienė stwierdziła, że bezpośrednio od ministerki nie usłyszała jeszcze jej decyzji.

„Jeszcze nie usłyszałam tego od minister. (…) Pozwólmy, żeby to minister ogłosił swoją decyzję, a wtedy będę mogła odpowiedzieć na pytanie, kto mógłby zostać nowym kandydatem na ministra” – powiedziała premier.

Premier Ruginienė zapewniła, że poszukiwanie nowego ministra obrony narodowej nie potrwa tak długo, jak wybór ministra kultury.

Dovilė Šakalienė we wtorek spotka się z prezydentem Gitanu Nausėdą, a w środę z głową państwa spotka się premier Ruginienė.

Zgodnie z zapewnieniami premier, jeśli zajdzie taka potrzeba, może zostać zorganizowane także jej spotkanie z minister obrony narodowej.

Redakcja ZW.LT przypomina, że premier Ruginienė wyraziła brak zaufania do minister po spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Kraju z dziennikarzami i influencerami, którzy publicznie ogłosili, że rząd nie zamierza dotrzymać obietnicy przeznaczenia 5% PKB na obronność w przyszłym roku.

Po ujawnieniu projektu budżetu na przyszły rok okazało się, że na obronność planowane jest przeznaczenie 5,38% PKB.

Premier Ruginienė poinformowała także o decyzji wykluczenia Ministerstwa Obrony Narodowej z nadzoru nad przemysłem obronnym. Premier wyraziła wątpliwości co do powiązań Dovilė Šakalienė z przemysłem obronnym.

Przed ostatnimi wyborami do Sejmu, Dovilė Šakalienė była wspierana przez przedstawicieli przemysłu obronnego, których firmy brały udział w zamówieniach KAM.

Po rezygnacji Dovilė Šakalienė, w ciągu niecałego miesiąca od rozpoczęcia pracy rządu I. Ruginienė, zmieniło się już dwóch ministrów.

Na początku października z funkcji ministra kultury zrezygnował Ignotas Adomavičius, delegowany przez „Świt nad Niemnem”.

Po jego rezygnacji i protestach środowiska kulturowego, socjaldemokraci postanowili przejąć odpowiedzialność za Ministerstwo Kultury od „Świtu nad Niemnem”.

Chociaż premier uznała Vaidą Aleknavičienę, socjaldemokratkę mianowaną przed zmianą ministerstw, za najlepszą kandydatkę na ministra, jej kandydatura nie została przedstawiona prezydentowi. Zarówno premier, jak i lider socjaldemokratów twierdzili, że poszukiwanie najlepszego kandydata na to stanowisko trwa.