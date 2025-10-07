Premier Inga Ruginienė spotka się z prezydentem

„To będzie robocze spotkanie — premier i prezydent porozmawiają o sprawach bieżących. Jednym z głównych punktów będzie sytuacja wokół sektora kultury i Ministerstwa Kultury. Omówione zostaną też kwestie budżetowe — termin wniesienia projektu do Sejmu nieubłaganie się zbliża” — przekazał rzecznik.

Kontekst: protesty środowiska kultury i zmiany w resorcie

Od kilku tygodni część środowiska kultury protestuje przeciw decyzji koalicji rządzącej o powierzeniu teki ministra kultury ugrupowaniu „Świt nad Niemnem” (lit. Nemuno aušra). Po fali krytyki z urzędu ustąpił minister Ignotas Adomavičius. Tymczasowo resortem kieruje minister edukacji, nauki i sportu Raminta Popovienė (socjaldemokraci).

Budżet na 2026 r.: obronność, emerytury, płace w sferze publicznej

Projekt budżetu państwa na 2026 rok ma trafić do Sejmu w połowie października. Według zapowiedzi rządu:

Wydatki na obronę (po zsumowaniu wszystkich źródeł finansowania) mają przekroczyć 5% PKB.

W 2026 r. emerytury mają wzrosnąć o ok. 12%.

Przewidziano również podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego.

Co dalej

Po środowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim rząd ma dopinać finalne zapisy ustawy budżetowej oraz kontynuować rozmowy w sprawie rozwiązania sporu wokół kierownictwa Ministerstwa Kultury. Wniesienie projektu budżetu do Sejmu w połowie października przesądzi o tempie dalszych prac nad kluczowymi wydatkami państwa na 2026 rok.