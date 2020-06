Premier dziękuje za pokonanie wirusa, ale ostrzega, że walka z pandemią jeszcze trwa

,,Chociaż dobrze wypadliśmy w zmaganiach z wirusem, walka z pandemią nie została jeszcze wygrana. Miliony ludzi na całym świecie wciąż cierpią na tę chorobę wirusową. Setki tysięcy umierają. Nadal brakuje szczepionek i skutecznych metod leczenia. Jednak dziś, zarówno na Litwie, jak i w naszym regionie, przygotowania są na zupełnie innym poziomie” – powiedział premier.

Według S. Skvernelisa, trzy miesiące temu, kiedy rozpoczęła się kwarantanna, trudno było sobie wyobrazić, z jak groźną sytuacją się zetknęliśmy i jakie pilne i surowe decyzje będziemy musieli podjąć.

Premier podziękował mieszkańcom za zrozumienie, odpowiedzialność, cierpliwość i obywatelstwo, co uratowało setki istnień ludzkich. W imieniu rządu wyraził wdzięczność również lekarzom, urzędnikom, farmaceutom, kasjerom, kierowcom, przedstawicielom sektora komunikacji, pracownikom opieki społecznej, przedsiębiorcom i wolontariuszom, którzy zadbali o to, by nie zabrakło niezbędnych towarów i usług. Podziękował także tym, którzy pełnili dyżur na telefonach zaufania i opiekowali się najsłabszymi, zaopatrywali w środki ochronne.

,,To zwycięstwo Litwy. Zwycięstwo człowieczeństwa” – powiedział S. Skvernelis.

Wezwał mieszkańców do bycia świadomymi sytuacji i czujności, do rozważenia ryzyka przed podróżą lub uczestnictwem w imprezach oraz do zachowania nabytych nawyków norm higieny.

Obiecał, że państwo dołoży wszelkich starań, aby złagodzić konsekwencje kwarantanny dla firm i wszystkich, których działalność była ograniczona.

Kwarantanna na Litwie zostanie zniesiona we środę, 17 czerwca, ale co najmniej miesiąc będzie obowiązywał jednak stan wyjątkowy.