Prawie połowa mieszkańców Litwy oszczędza pieniądze na zimę. Druga część – nie ma z czego

Spadek handlu detalicznego sygnalizuje, że gospodarstwa domowe są coraz bardziej ograniczone w swojej sile nabywczej, zmuszane do oszczędzania przez rosnące ceny energii, wysoką inflację i niepewność co do przyszłości.

Wśród oszczędzających są przede wszystkim osoby, których dochód na członka rodziny wynosi 401-500 EUR miesięcznie (60,2%) oraz emeryci (54,5%).

Według regionów nadchodząca zima najbardziej skłania do oszczędności mieszkańców Kowna, Kłajpedy, Szawli i Poniewieża.

Wilnianie w większości odpowiadali, że nie potrzebują oszczędzać – tak myśli 25% mieszkańców stolicy, podczas gdy średnia krajowa to 16%.