Poszerza się krąg osób mogących otrzymać zaświadczenia dla opieki nad chorymi

W przypadku zachorowania dziecka lub osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki, członkowie rodziny lub opiekunowie są zwykle zobowiązani do przedstawienia orzeczenia o niezdolności do pracy w celu sprawowania należytej opieki nad pacjentem. To prawda, że ​​dotychczas tymczasowi opiekunowie nie byli w stanie tego zrobić.

W celu zapewnienia dzieciom i osobom niepełnosprawnym należytej opieki, od 1 lipca wejdą w życie zmiany, które pozwolą na wydawanie orzeczenia o niezdolności do pracy w celu opieki nad chorym dzieckiem nie tylko członkom rodziny (rodzicom lub rodzicom adopcyjnym), dziadkom, oficjalnym opiekunom, ale także osobom czasowo sprawującym opiekę nad chorymi.