Popovienė tymczasowo kieruje resortem kultury

„Spotkamy się z pracownikami, przedstawię, jaka będzie moja rola w tym okresie, jak będziemy pracować i jak rozwiążemy kwestie dla nich istotne; później odbędzie się narada z kierownikami wydziałów” – powiedziała R. Popovienė.

Jak podkreśliła, priorytetem jest „uzgodnienie przyszłorocznego budżetu dla sfery kultury oraz sprawna organizacja pracy ministerstwa”, aby „procesy toczyły się stabilnie naprzód”.

R. Popovienė została wyznaczona na p.o. ministra kultury 3 października, po rezygnacji z funkcji przez Ignotasa Adomavičiusa – posła i przedstawiciela ugrupowania „Świt nad Niemnem” (lit. Nemuno aušra). Premier Inga Ruginienė nie wyklucza, że okres tymczasowego kierowania resortem może się przedłużyć, ponieważ od „Świtu nad Niemnem” oczekuje się przedstawienia „kompetentnego kandydata” na stanowisko szefa resortu.

Kryzys wokół obsady Ministerstwa Kultury

Porozumienie rządzących, by przekazać „Świtowi nad Niemnem” Ministerstwo Kultury w zamian za pozostawienie Ministerstwa Energetyki w gestii dotychczasowego ministra Žygimantasa Vaičiūnasa – zgodnie z oczekiwaniem prezydenta Gitanasa Nausėdy – wywołało protesty środowiska kulturalnego. Napięcia spotęgowała decyzja premier i prezydenta o powołaniu na ministra kultury I. Adomavičiusa, który – jak wskazywali krytycy – nie miał doświadczenia w polityce kulturalnej. Po tygodniu urzędowania polityk zrezygnował.

Przedstawiciele kultury domagają się, by „Świt nad Niemnem” nie odpowiadał za pracę resortu kultury ani kształtowanie polityki kulturalnej. W ich ocenie kierowanie ministerstwem przez to ugrupowanie zagraża m.in. walce z dezinformacją, wolności słowa i innym wartościom świata demokratycznego.

Pat w sprawie nowego ministra

Władze nadal nie osiągnęły porozumienia w sprawie obsady stanowiska ministra kultury. Środowisko kultury zapowiada sprzeciw wobec każdego kandydata delegowanego przez „Świt nad Niemnem”, a po pojawieniu się sugestii o możliwych „zamianach resortów” podobne sygnały sprzeciwu płyną także z innych sektorów.

Po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa w sierpniu nową koalicję rządzącą utworzyli: Litewska Partia Socjaldemokratyczna, „Świt nad Niemnem” oraz frakcja Związku Chłopów i Zielonych oraz Chrześcijańskich Rodzin. Koalicja dysponuje w Sejmie 82 głosami.