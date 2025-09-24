Popovienė: projekt ustawy o ograniczeniach dla telefonów trafi do Sejmu w październiku

– „W październiku przedstawimy w Sejmie projekt, którego głównym założeniem będzie obowiązek przygotowania przez każdą szkołę swojego regulaminu” – powiedziała minister w środę.

Podkreśliła, że szkolne zasady mają powstać z uwzględnieniem rekomendacji resortów zdrowia oraz edukacji.

Na początku sierpnia ministerstwo zatwierdziło wytyczne dotyczące używania urządzeń smart w szkołach. Zgodnie z nimi wszystkie placówki mają przyjąć własne regulaminy ograniczające używanie prywatnych telefonów, określić mechanizmy monitorowania przestrzegania zasad oraz konsekwencje w razie naruszeń.

Przewidziane wyjątki. Rekomendacje dopuszczają korzystanie z telefonów w celach edukacyjnych z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez uczniów klas 9–10 oraz I–IV klas gimnazjum. Telefony mają być też dostępne uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia lub inne wyjątkowe okoliczności ich potrzebują. Regulaminy powinny dodatkowo wskazać, jak uczniowie mogą szybko skontaktować się z rodzicami lub służbami ratunkowymi, gdy zajdzie taka potrzeba.

W pierwszej kolejności wdrożenie, potem ocena

Pomimo krytyki i propozycji wprowadzenia całkowitego zakazu telefonów w szkołach, Popovienė uważa, że najpierw należy przetestować obecnie proponowane rozwiązanie. Jak wskazała, twardy zakaz rodzi pytania o wdrożenie, wymaga dodatkowych zasobów i nakłada dodatkowe obowiązki na nauczycieli.

„Pozwólmy obowiązującym teraz zasadom się ugruntować, a w przyszłości będziemy analizować sytuację” – zaznaczyła.

Według danych przedstawionych przez minister, ponad 200 szkół przyjęło już własne regulaminy dotyczące korzystania z telefonów; ok. 15 proc. z nich zdecydowało się na pełny zakaz.