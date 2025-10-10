Popovienė: finansowanie sportu nie będzie cięte

— „Nie ma potrzeby straszyć ani skłócać środowiska sportowego – to naprawdę drobne korekty. Łącząc Narodową Radę Sportu z agencją, włączymy więcej organizacji pozarządowych, sportowców i samych federacji, tak aby podział środków był bardziej przejrzysty” – powiedziała w piątek minister.

— „Chcę podkreślić, że finansowanie nie będzie zmniejszane, a zasadniczo niewiele się zmieni” – dodała R. Popovienė.

Jak zaznaczyła, resort musi wprowadzać korekty, ale wszystkie decyzje będą uzgadniane ze środowiskiem sportowym.

— „Nie będziemy się spieszyć – dokonamy oceny i wysłuchamy zarówno sportowców, jak i wszystkich, którzy mają propozycje. Niczego nie likwidujemy, wprowadzamy małe zmiany” – podkreśliła.

Według wcześniejszych informacji, rozważana reforma przewiduje przekształcenie Narodowej Agencji Sportu poprzez włączenie jej funkcji do nowo tworzonej Narodowej Rady Sportu oraz do Litewskiego Centrum Sportu. Ministerstwo edukacji, nauki i sportu przekonuje, że takie rozwiązanie poszerzy udział w decyzjach dotyczących finansowania sportu o NGO, organizacje sportowe i samych sportowców.

Tymczasem kilkudziesięciu posłów zwróciło się w tym tygodniu do STT (Specjalnej Służby Śledczej) z prośbą o antykorupcyjną ocenę planowanej reformy. W piśmie, parlamentarzyści wskazują, że projekt „budzi poważne wątpliwości co do przejrzystości, zasadności i efektywności”. Ich zdaniem resort nie uwzględnił m.in. możliwych zwolnień pracowników, ryzyka przerwania ciągłości zadań przy przekazywaniu funkcji ani tego, że nowe instytucje mogą nie być gotowe do terminowego rozpoczęcia działalności.