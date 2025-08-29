Popovienė: do 1 grudnia przegląd progów zaliczenia matur

Popovienė wyjaśniła, że resort sprawdzi podstawy przygotowania arkuszy i przyczyny tegorocznych trudności maturzystów z zaliczeniem egzaminów. Zapowiedziano także przegląd systemu oceniania.

„Pracują eksperci, którzy ocenią całą bazę zadań egzaminacyjnych” – dodała.

W tym przeglądzie – jak podkreśliła – zostanie wykorzystane doświadczenie międzynarodowe.

„Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) zawarła już umowy z partnerami zagranicznymi, aby opracowywanie zadań do wszystkich egzaminów przebiegało w sposób spójny, a nie – jak dotąd – bywało realizowane z roku na rok w sposób chaotyczny” – powiedziała Popovienė.

Kontekstem dla zapowiedzianych zmian są opublikowane w lipcu wyniki matur. Wówczas do rezultatów wszystkich egzaminów poza językiem litewskim i literaturą dodano po 10 punktów. Szef komitetu oceniającego, wiceminister edukacji, nauki i sportu Jonas Petkevičius oświadczył, że bez tej korekty odsetek niezdających byłby „wyjątkowo wysoki”.

Główna doradczyni prezydenta ds. edukacji, nauki i kultury Jolanta Karpavičienė ponownie zaznaczyła, że prezydent negatywnie ocenia zaistniałą wiosną sytuację, która „uwidoczniła głębsze problemy” systemu.

„Podjęte rozwiązanie ma charakter tymczasowy i dotyczy wyłącznie bieżącego roku. Minister przedstawiła cele krótko- i długoterminowe” – powiedziała.

W ramach długofalowych działań powołano grupę roboczą z udziałem naukowców i ekspertów, która – jak zapowiedziano – rozpocznie prace 4 września. Jej zadaniem będzie wskazanie kierunku zmian tak, aby system egzaminów, ich organizacja i przebieg były spójne i nie powodowały nadmiernego stresu w społeczności oświatowej.

Podczas spotkania podniesiono również ideę rozdzielenia procesu ukończenia szkoły w edukacji ogólnej od rekrutacji na studia.