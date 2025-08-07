Ponad 27 tysięcy kandydatów na litewskie uczelnie

Spośród wszystkich zgłoszonych osób, 23,6 tys. spełniło kryteria wymagane do uzyskania miejsca finansowanego lub niefinansowanego przez państwo. Dla porównania, w 2024 roku wnioski złożyło 24,5 tys. osób, z czego 21,3 tys. spełniło wymagania formalne.

Więcej uprawnionych do finansowanych miejsc

Więcej osób uprawnionych do studiów finansowanych

W 2025 roku 19,1 tys. kandydatów ma prawo ubiegać się o miejsca finansowane przez państwo oraz stypendia, z czego 11,4 tys. to tegoroczni maturzyści.

Rok wcześniej takie prawo miało 17,2 tys. osób, w tym 10,9 tys. świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich.

Wzrosła również liczba kandydatów z wykształceniem zdobytym w latach wcześniejszych lub za granicą. W 2025 roku jest ich o 1,4 tys. więcej. Spośród nich 332 osoby ukończyły szkoły poza Litwą lub uczyły się według międzynarodowych programów – w 2024 roku takich osób było 255.

Liczby miejsc i dodatkowa rekrutacja

Na rok 2025 przyznano:

12,8 tys. miejsc finansowanych przez państwo na studia I stopnia i jednolite magisterskie,

100 miejsc na studia krótkoterminowe.

Na studia krótkoterminowe zgłosiło się w tym roku 94 kandydatów, z czego 54 ubiega się o miejsca finansowane – tyle samo, co rok wcześniej.

Egzaminy wstępne na kierunki artystyczne

Do programów artystycznych, które wymagają egzaminów wstępnych, zarejestrowało się 2 114 osób (w 2024 r. – 2 141).

Egzaminy pozytywnie zaliczyło 1 541 kandydatów, w tym:

1 107 osób – do programów uniwersyteckich (w 2024 r. – 1 304),

pozostałe – do studiów kolegialnych.

Najwięcej osób zdawało egzamin z projektowania na studiach kolegialnych – 390 kandydatów (w 2024 r. – 429).

W sektorze uniwersyteckim najwięcej zdających było na kierunku architektura – 168 osób (w 2024 r. – 214).

Terminy ogłoszenia wyników

Wyniki głównego etapu rekrutacji zostaną opublikowane 11 sierpnia.

Dodatkowa rekrutacja na uczelnie wyższe potrwa od 15 do 19 sierpnia.