Pomyślny test samodzielnego działania systemu elektroenergetycznego

W czasie testu litewska sieć elektroenergetyczna została odłączona od poradzieckiego systemu IPS/UPS, w którym funkcjonuje na co dzień wraz z Rosją, w tym z Obwodem Kaliningradzkim, Białorusią, Łotwą i Estonią. Wszystkie połączenia z Rosją, Białorusią i Łotwą zostały w sobotę odcięte między godziną 11 a 21. Litewski system działa w oparciu o własne źródła wytwórcze oraz o stałoprądowe, niesynchroniczne połączenia z Polską i Szwecją.

Test zakończył się sukcesem, po raz pierwszy w historii bilansowanie systemu oraz kontrola częstotliwości były prowadzone wyłącznie przez litewskiego operatora – poinformował Litgrid. W sobotę o 21 system został ponownie i bez problemów zsynchronizowany z IPS/UPS.

Operacja, jak podkreślił Litgrid, to ważny krok w kierunku synchronizacji systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich z obszarem kontynentalnej Europy i odcięcia się od sieci Rosji i Białorusi. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem ma to nastąpić do końca 2025 r. Połączeniem zapewniającym synchronizację dla wszystkich krajów bałtyckich ma być LitPol Link, linia elektroenergetyczna Ełk-Alytus.