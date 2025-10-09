Pomimo sprzeciwu minister sprawiedliwości, projekt o partnerstwach trafi do Sejmu

„Jeśli minister sprawiedliwości nie przedstawi projektu, to zostanie on przedstawiony w inny sposób” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė.

Premier podkreśliła, że inicjatywę w tej sprawie może podjąć każdy parlamentarzysta, a projekt „wkrótce musi pojawić się w Sejmie”.

„Nie zmusimy tych, którzy nie chcą przedstawiać tego projektu, ale znajdziemy tych, którzy go przedstawią” – dodała Ruginienė.

Premier Inga Ruginienė w wywiadzie dla agencji BNS powiedziała, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje projekt, a rząd zaproponuje regulację neutralną pod względem płci, chociaż może on nie spełnić oczekiwań grup społecznych, które go oczekują.

Minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė stwierdziła, że nawet jeśli ministerstwo przedstawi projekt ustawy, nie ma pewności, czy zostanie on zatwierdzony w Sejmie. Pytania dotyczące intencji ministerstwa w tej sprawie pojawiły się po tym, jak minister zaprezentowała swoich wiceministrów.

W jej zespole znalazła się Kristina Zamarytė-Sakavičienė, była dyrektorka Instytutu Wolnego Społeczeństwa, która opowiadała się przeciwko partnerstwom tej samej płci.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w kwietniu bieżącego roku Konstytucyjny Sąd uznał, że instytucja partnerstwa zapisana w Kodeksie Cywilnym jest niezgodna z Konstytucją, ponieważ mówi o związku między mężczyzną a kobietą, a relacje osób tej samej płci nie są uwzględnione.

Dodatkowo, uznano za niezgodną z podstawowym prawem część przepisu Kodeksu Cywilnego, który mówi, że przepisy dotyczące wspólnego życia bez zawarcia małżeństwa będą obowiązywać dopiero po wejściu w życie odrębnej ustawy regulującej rejestrację partnerstw.

W ten sposób Sąd Konstytucyjny otworzył możliwość rejestracji neutralnych płciowo partnerstw na Litwie przez sądy, dopóki Sejm nie uchwali szczegółowych przepisów regulujących relacje osób żyjących razem, ale niebędących małżeństwem.