Połowa mieszkańców kraju zwolniona z podatku od nieruchomości?P

Medianę wartości mieszkań uzyskuje się poprzez ustawienie wszystkich jednostek nieruchomości w samorządzie w rzędzie według wartości i przyjęcie średniej wielkości rzędu. Lokum z medianą wartości 1-2 podlegałby opodatkowaniu w wysokości 0,06%, a w przypadku przekroczenia wartości dwóch median – 0,1%.

Emeryci i beneficjenci wsparcie socjalnego będą mogli wnioskować o odroczenie podatku.

Ministerstwo proponuje, aby samorządy opodatkowały inne nieruchomości niekomercyjne według własnego uznania od 0,1 do 1% taryfy, a dochody trafiałyby do samorządów, a nie do budżetu państwa, jak ma to miejsce obecnie.