Polityczny konflikt w „Nacionalinis susivienijimas”. Sinica usunięty z partii

Według komunikatu, główne przewinienia Sinicy miały dotyczyć wielokrotnej organizacji i przewodniczenia nielegalnym posiedzeniom Rady partii bez kworum, wdrażania przyjętych w ten sposób decyzji, bezprawnego przejęcia kont komunikacyjnych ugrupowania, ograniczenia uprawnień zarządu oraz podjęcia decyzji o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu. Celem tego zjazdu – jak twierdzi partia – miało być jedynie „bezpodstawne przejęcie władzy przez grupę członków” bez przygotowania dokumentów i dyskusji politycznych.

Razem z Sinicą z partii usunięto członka zarządu Mariusa Parčiauskasa oraz członkinie Rady – Astę Katutė i Ingę Drupienė. Rada partii uznała także, że posiedzenie części członków Rady z lipca było nielegalne, a jego decyzje – nieważne.

Sinica: „To bezprawne działanie”

Sam Sinica odrzuca decyzję, nazywając ją nieważną. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku podkreślił, że statut partii nie daje Radzie prawa do usuwania członków bez opinii Komisji Etyki, a ta – z powodu rezygnacji większości członków w proteście – obecnie nie działa.

Jak dodał, już w maju Rada partii – będąca wyższym organem – zawiesiła prawo zarządu do usuwania członków.

– Wiosną społeczność partii dostrzegła tendencje do rozprawiania się z członkami i była zmuszona podjąć środki ochronne – stwierdził.

Sinica skrytykował kierownictwo ugrupowania, zarzucając mu „paranoiczne przekonanie o próbie przejęcia partii” i doprowadzenie do zahamowania przyjmowania nowych członków, co – jego zdaniem – grozi formalną likwidacją partii.

– Partię trzeba uratować, a do tego konieczne są zmiany – napisał, zapowiadając działania podczas planowanego na wrzesień zjazdu.

Poseł wezwał członków ugrupowania, by nie opuszczali partii i przygotowali się do nadchodzącego zjazdu.

W ubiegłym tygodniu „Nacionalinis susivienijimas” zdystansował się od zorganizowanej przez Sinicę akcji protestacyjnej przeciwko biuru liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej w Wilnie. Sinica jest jedynym przedstawicielem partii w Sejmie – mandat uzyskał w okręgu jednomandatowym.