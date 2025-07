Politycy krytykują pomysł Cichanouskiego o białoruskich „wyspach” na Litwie

Na początku lipca, po uwolnieniu z więzienia, Siarhiej Cichanouski w jednym z programów na kanale YouTube powiedział, że jeśli nie uda się obalić reżimu Alaksandra Łukaszenki, Białorusini, którzy opuścili ojczyznę, mogliby stworzyć autonomiczne „wyspy”.

„Chciałbym żyć na Białorusi, dużo o tym myślałem w więzieniu. Jeśli Białorusini nie będą chcieli walczyć, wierzyć we mnie, niech wierzą w coś innego, byleby walczyli, żeby to przyniosło rezultat. Jeśli to nie przyniesie efektu… Zacznę tworzyć takie wyspy. W Rosji była niemiecka autonomiczna okręg, coś podobnego, była też żydowska. Możemy się rozwijać w ten sposób. Kraj – to przecież ludzie” – powiedział przedstawiciel białoruskiej opozycji, Siarhiej Cichanouski.