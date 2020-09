Podróżni będą przesyłać swoje dane do NVSC drogą elektroniczną

Minister Zdrowia Aurelijus Veryga podpisał decyzję zobowiązującą przewoźników zajmujących się międzynarodowymi podróżami do sprawdzania, czy wszyscy pasażerowie posiadają kod QR potwierdzający wypełnienie kwestionariusza.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie we wtorek, 15 września.

„Wypełnienie formularza i przesłanie danych drogą elektroniczną zajmuje tylko kilka minut. Wypełnienie papierowej ankiety – znacznie dłużej. Ponadto dane z papierowych kwestionariuszy muszą zostać wprowadzone do systemu informacyjnego, co wymaga znacznych zasobów ludzkich, które można by przeznaczyć na inne prace, takie jak doradztwo” – mówi A. Veryga cytowany w raporcie NVSC.

Pasażerowie powinni wypełnić formularze jeszcze przed rozpoczęciem podróży, a jeśli to konieczne, za pomocą środków zapewnionych przez przewoźnika.

Zgodnie z decyzją Kierownika Operacji kwestionariusz papierowy będzie można wypełnić tylko w wyjątkowych przypadkach i przy braku obiektywnych możliwości wypełnienia kwestionariusza online. Pasażerowie będą wtedy mogli wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej, który należy złożyć w NVSC najpóźniej następnego dnia.

Oznacza to, że przed wejściem na pokład samolotu, promu, autobusu czy pociągu, osoba będzie musiała wypełnić formularz na stronie NVSC i okazać otrzymane potwierdzenie – tzw. kod QR – w momencie wejścia na pokład pojazdu.

Kwestionariusz NVSC można znaleźć pod adresem https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form.

Jak podaje Rolanda Lingienė, dyrektorka wileńskiego oddziału NVSC, na lotniskach i w portach morskich codziennie zbieranych jest kilka tysięcy papierowych kwestionariuszy. To znacznie komplikuje i wydłuża proces rejestracji podróżnych oraz marnuje czas nie tylko specjalistów, ale i samych podróżnych.

„Rozumiemy, że pandemia koronawirusa nie jest zwykłą sytuacją. Rozumiemy, że ludzie mają dodatkowe zmartwienia i niedogodności, ale wszyscy musimy przyczynić się do działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji. Pragnę również podkreślić, że ludzie proszeni są o dostarczanie danych istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli odnotowano przypadek choroby, dane dostarczane przez podróżnych pozwalają od razu dowiedzieć się, które osoby siedziały obok osoby zakażonej podczas podróży, ocenić ich indywidualne ryzyko i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji” – mówi R. Lingienė.

W ankiecie należy podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, odwiedzane kraje, dane kontaktowe, a także numer lotu, miejsce w samolocie lub promie.

