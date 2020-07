Podróże autobusem z Wilna do Warszawy i Gdańska wśród najpopularniejszych

„Lux Express“ zauważa, że największym powodzeniem cieszy się kierunek Wilno-Warszawa, dlatego też wznowił wszystkie rejsy.

Przewoźnik autokarowy ,,Toks” na razie uruchomił 30% międzynarodowych połączeń. Rejsy do Gdańska odbywają się co drugi dzień, natomiast od 16 lipca można liczyć na codzienne połączenia. Do Warszawy codziennie wyjeżdża jeden autobus.

Przewoźnik ,,Kautra” rejsy z Wilna do Warszawy i Gdańska oferuje codziennie. Autobusy są wypełnione w 50%.

Przewoźnicy autobusowi nie ukrywają, że Litwini najchętniej podróżują do Polski. Połączenia z bałtyckimi stolicami są bardziej atrakcyjne dla mieszkańców Łotwy i Estonii, bo to oni częściej przyjeżdząją do Wilna, aniżeli my do nich.