Poderskis: nie widzę siebie w nowym rządzie

– „Nie widzę siebie w nowej Radzie Ministrów. Nigdy nie zamierzałem kurczowo trzymać się stanowiska za wszelką cenę. Pracowałem na zaproszenie premiera Gintautasa Paluckasa i będę to robił do czasu powołania nowego gabinetu” – napisał w poniedziałek na Facebooku Poderskis.

Dodał, że do końca swojej kadencji zamierza odpowiedzialnie wykonywać obowiązki.

– „Przygotujemy się do jesiennej sesji parlamentu i negocjacji budżetowych. A przy okazji opowiem wam o różnych tematach – od ptaków i nietoperzy po kosmiczną odyseję. Drodzy widzowie serialu, czekajcie na dalszy ciąg” – zażartował minister.

Już wcześniej prezydent Gitanas Nausėda stwierdził, że nie widzi miejsca dla Poderskisa w nowym rządzie.

Litewski portal „15min” ujawnił w ubiegłym tygodniu, że polityk, zanim powrócił do życia publicznego, pracował jako lobbysta branży energetyki wiatrowej. Już jako minister uczestniczył w przygotowaniu bardziej liberalnych zasad dotyczących wpływu farm wiatrowych na ptaki, korzystnych dla inwestorów tego sektora.

Media w ostatnim czasie stawiały również pytania o delegację Poderskisa do Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas nadzwyczajnej sesji Sejmu w czwartek posłowie mają zdecydować w sprawie kandydatury Ingi Ruginienė na stanowisko premiera. Po zatwierdzeniu będzie ona miała maksymalnie 15 dni na przedstawienie parlamentowi – w porozumieniu z prezydentem – nowego składu Rady Ministrów oraz programu rządu. Sejm ma się nimi zająć 26 sierpnia.