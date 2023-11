Podczas międzynarodowej operacji w Wilnie skonfiskowano pół tony narkotyków za 70 mln euro

Jak powiedział agencji BNS Gediminas Kulikauskas, przedstawiciel Kryminalnej Służby Celnej, jest to największa ilość narkotyków skonfiskowanych przez służby w ciągu ostatnich kilku lat. Narkotyki znaleziono na terenie jednej z firm.

Oprócz litewskich służb, w tej międzynarodowej operacji, uczestniczyli również funkcjonariusze Estońskiego Urzędu Skarbowo-Celnego, a także łotewskiego Departamentu Policji Skarbowej i Celnej.

Śledztwo zostało wszczęte we współpracy z urzędnikami Estonii, Łotwy i Litwy, gdy z Cypru do Estonii przewieziono 26 beczek zawierających substancję odurzającą. Następnie ładunek ten miał zostać przewieziony przez Łotwę do Wilna, do jednej z firm zajmujących się logistyką. Tam przesyłka została przechwycona.

MKT wszczęło postępowanie przygotowawcze w sprawie przemytu bardzo dużej ilości narkotyków, które prowadzą prokuratorzy Wydziału Śledczego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Okręgowej w Wilnie. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od dziesięciu do osiemnastu lat.