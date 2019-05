Pod względem aktywności w PE Tomaszewski zajmuje 733. miejsce z 751

vdu

Przez pięć lat w Brukseli i Strasburgu Litwę reprezentowało 11 europosłów. Czas najwyższy, by przyjrzeć się dokonaniom europosłów w mijającej kadencji. Niestety Litwini należą do grupy najsłabszych delegacji. Tylko troje zakwalifikowało się do dwusetki aktywnych. Najlepiej została oceniona socjaldemokratka Vilija Blinkevičiūtė. Polityk uplasowała się na 121 miejscu z 751 eurodeputowanych. Jej aktywność została oceniona na 104,2 punkty. Do trójki weszli także Petras Auštrevičius i Rolandas Paksas – odpowiednio 174 i 180 miejsce.

Blinkevičiūtė należy tez do najbardziej aktywnych pod względem zadawania pytań na piśmie. Wystosowała 188 pytań pisemnych co uplasowało ją na 78 miejscu. Była też wśród Litwinów prymuską pod względem udziału w posiedzeniach plenarnych PE. W kontekście całego PE zajęła 135 miejsce.

Na szarym końcu pod względem aktywności jest Waldemar Tomaszewski – 733 miejsce, a także Algirdas Saudargas i Valentinas Mazuronis – odpowiednio 681 i 662 miejsce w rankingu. Pytania ustne też nie były mocną stroną europosłów. Saudargas zadał 2 pytania, Tomaszewski – 8.

Wybory 2019

26 maja wybierzemy 11 europosłów. O mandat z ramienia 16 partii powalczy 301 kandydatów:198 mężczyzn i 103 kobiety. Średni wiek kandydata to 51 lat. Jedną trzecią stanowią kandydaci w grupie wiekowej od 55 do 64 lat. Najmłodsi kandydaci wystartują z komitetu obywatelskiego Aušry Maldeikienė. Tu średni wiek wynosi 40 lat. Najstarsi kandydaci są w komitecie „Silna Litwa w zjednoczonej Europie”. Ich średni wiek wynosi ponad 60 lat.

Ponad połowa kandydatów wskazuje, że ma wyższe wykształcenie uniwersyteckie. W dziesiątce najbogatszych kandydatów jest ośmiu milionerów.

Ponad 75 proc. to Litwini, 5 proc. – Polacy, 2,3 proc. – Rosjanie. Na listach wyborczych jest po jednej osobie pochodzenia greckiego, mołdawskiego, tatarskiego i żydowskiego. Około 16 proc.kandydatów nie wskazało narodowości.