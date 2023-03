Nowe wymagania dla przesyłek do Rosji stawia Poczta Łotewska – do tej pory paczki z Litwy do Rosji przechodziły przez nią tranzytem.

Przesyłki zostały wstrzymane w zeszłym tygodniu.

Korespondencja pisemna – listy i pocztówki – nadal jest wysyłana do Rosji.