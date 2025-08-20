„Z powodu niepewności, która powstała, Poczta Litewska tymczasowo wstrzymuje wysyłkę paczek do USA, aby uniknąć ewentualnych opóźnień, zatorów i innych trudności związanych ze zmianami” – poinformowali przedstawiciele Poczty Litewskiej.

Decyzja ta została podjęta w związku z planowaną zmianą przepisów w USA, gdzie od 29 sierpnia zniesiona zostanie tzw. „wyjątka de minimis”, pozwalająca na bezcłowy import przesyłek o wartości do 800 dolarów amerykańskich. Poczta Litewska wskazała, że obecnie Stany Zjednoczone nie przedstawiły dokładnych wytycznych dotyczących sposobu pobierania ceł, wymaganych danych oraz współpracy z amerykańską służbą celną.

Wyjątek będzie dotyczył jedynie dokumentów, pocztówek oraz prezentów o wartości do 100 dolarów amerykańskich – takie przesyłki nadal będzie można wysyłać do USA z litewskich placówek pocztowych.

Również estońska firma „Omniva”, posiadająca szeroką sieć paczkomatów w krajach bałtyckich, ogłosiła, że z powodu nowych ceł wprowadzonych przez USA, od środy tymczasowo wstrzymuje wysyłkę paczek do Stanów Zjednoczonych.