  • 20 sierpnia, 2025 11:30

Poczta Litewska tymczasowo wstrzymuje wysyłkę paczek do USA

Poczta Litewska (lit. Lietuvos Paštas) ogłosiła, że od 21 sierpnia wstrzymuje tymczasowo wysyłkę przesyłek do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta dotyczy zarówno klientów biznesowych, jak i prywatnych, a powodem jest wprowadzenie zmian w przepisach celnych, które mogą powodować opóźnienia i utrudnienia w dostarczaniu paczek.

zw.lt/BNS
fot. BNS/Žygimantas Gedvila

„Z powodu niepewności, która powstała, Poczta Litewska tymczasowo wstrzymuje wysyłkę paczek do USA, aby uniknąć ewentualnych opóźnień, zatorów i innych trudności związanych ze zmianami” – poinformowali przedstawiciele Poczty Litewskiej.

Decyzja ta została podjęta w związku z planowaną zmianą przepisów w USA, gdzie od 29 sierpnia zniesiona zostanie tzw. „wyjątka de minimis”, pozwalająca na bezcłowy import przesyłek o wartości do 800 dolarów amerykańskich. Poczta Litewska wskazała, że obecnie Stany Zjednoczone nie przedstawiły dokładnych wytycznych dotyczących sposobu pobierania ceł, wymaganych danych oraz współpracy z amerykańską służbą celną.

Wyjątek będzie dotyczył jedynie dokumentów, pocztówek oraz prezentów o wartości do 100 dolarów amerykańskich – takie przesyłki nadal będzie można wysyłać do USA z litewskich placówek pocztowych.

Również estońska firma „Omniva”, posiadająca szeroką sieć paczkomatów w krajach bałtyckich, ogłosiła, że z powodu nowych ceł wprowadzonych przez USA, od środy tymczasowo wstrzymuje wysyłkę paczek do Stanów Zjednoczonych.

