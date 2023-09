Początek nowego roku szkolnego na Litwie

Przewiduje się, że w pierwszej klasie zgromadzi się 2,3 tys. mniej pierwszaków: 28,9 tys. W zeszłym roku było ich 31,2 tys.



Łączna liczba studentów wyniesie około 90 tys. Według danych sierpniowych, na pierwszy rok studiów przyjęto prawie 18 tys. studentów.

24 tysiące osób będzie studiować w ramach programów kształcenia zawodowego.

W tym roku w szkołach ogólnokształcących pracować będzie ponad 26 tys. nauczycieli, na uniwersytetach i w szkołach wyższych – około 6 tys. wykładowców.

W tym roku świąteczną atmosferę zakłócają plany strajku nauczycieli, którzy stanowczo domagają się podwyżek.

Tradycyjnie szkoły odwiedzą przywódcy państwa.

Przywódcy kraju złożyli życzenia społeczności edukacyjnej z okazji Dnia Nauki i Wiedzy

„Życzę uczniom i studentom, szczególnie tym rozpoczynającym pierwszy rok nauki lub studiów, aby wraz z osobistym dojrzewaniem rosła chęć zdobywania wiedzy i radość uczenia się” – powiedział G. Nausėda.

Według niego ważne jest, aby nauczyciele nie tracili motywacji w kształceniu młodszego pokolenia: „Życzę nigdy nie tracić motywacji w kształceniu i wychowaniu młodszego pokolenia i doskonalić się razem z uczniami”. Prezydent podkreślił, że szkoła odgrywa dziś ważną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotyzmu.

Gratulując rozpoczęcia roku akademickiego przewodnicząca Sejmu V. Čmilytė-Nielsen życzyła „dalszego doskonalenia się, wspólnego rozwoju i realizacji śmiałych marzeń”. „Człowiek wykształcony i myślący był i jest wartością każdego społeczeństwa. Bo odpowiedzialnie tworzy teraźniejszość swoją i kraju, dba o przyszłość. Szanuje innych ludzi i ich prawa. Nie poddaje się różnym manipulacjom. Promuje postęp światowy” – stwierdziła V. Čmilytė-Nielsen.

„Dlatego dziś, 1 września, kiedy rozpoczyna się kolejny rok nauki, wiedzy i rozwoju, szczególnie chcę pogratulować tym, którzy studiują i nauczają: uczniom, studentom, nauczycielom, wykładowcom i innym członkom społeczności oświatowej. Gratuluję również każdej rodzinie, która jest pierwszą szkołą dla swoich dzieci. I tych, którzy są zdeterminowani uczyć się przez całe życie” – dodała.

Premier Ingrida Šimonytė życzyła nauczycielom i wykładowcom cierpliwości, ciekawości, uważności na wrażliwych i pozostania przykładem. „We wrześniu dla części naszych dzieci rozpocznie się nowa, edukacyjna podróż, pełna odkryć, wiedzy i nawiązanych przyjaźni, dla innych będzie to jej kontynuacja lub zakończenie, towarzysząca im do etapu dorosłego życia. Bez względu na to, jaki będzie 1 września, życzę Wam ciekawego i znaczącego roku szkolnego, znalezienia odpowiedzi na ważne pytania dotyczące świata i siebie oraz nieustannego zadawania nowych tych pytań” – napisała I. Šimonytė.

Premier zachęciła również przyjąć do wspólnoty ukraińskich uczniów i studentów.