Po zmianie koalicji – Juozas Olekas nowym przewodniczącym Sejmu

Aktualnym przewodniczącym Sejmu jest lider Związku Demokratów „W Imię Litwy – Saulius Skvernelis, jednak jego partia nie została zaproszona do tworzenia nowej większości.

Obecnie funkcję pierwszego wicemarszałka Sejmu pełni J. Olekas – zgodnie z porozumieniem tę pozycję przejmie frakcja „Świt nad Niemnem”. Jej lider Remigijus Žemaitaitis zapowiedział, że wybór delegata zapadnie spośród dwóch obecnych wiceprzewodniczących – Daiva Žebelienė oraz Raimondas Šukira:

„Frakcja zbierze się 10 września i zdecyduje, którego z obu zaproponować na pierwszego wicemarszałka” – powiedział Žemaitaitis, zaznaczając, że sam nie będzie ubiegać się o tę funkcję.

W koalicyjnej umowie przewidziano również, że przyszłą premier będzie Inga Ruginienė. Za dzielenie się kompetencjami w rządzie odpowiadać będą poszczególne partie:

LSDP obejmie dziewięć resortów: finansów, obrony, kultury, pracy i polityki społecznej, transportu, zdrowia, edukacji, spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych.

„Świt nad Niemnem" zaproponuje trzech ministrów: do spraw środowiska, energetyki i rolnictwa.

„chłopi" obejmą dwa ministerstwa: gospodarki i innowacji oraz sprawiedliwości.

Zgodnie z zapisami umowy, kandydatury ministrów będą ustalane zgodnie z procedurami statutów partii koalicyjnych i omawiane z Ingą Ruginienė. W przypadku rozbieżności, decyzje podejmie Rada Koalicyjna.

Parlamentarne stanowiska kierownicze również zostały rozdysponowane:

LSDP będzie kierować dziesięcioma komisjami: ds. środowiska, przyszłości, budżetu i finansów, europejskich, kultury, bezpieczeństwa narodowego i obrony, edukacji, spraw zagranicznych, prawodawstwa i ochrony praw człowieka.

„Świt nad Niemnem" obejmie przewodnictwa w komisjach audytu, gospodarki, energetyki i zrównoważonego rozwoju, zdrowia oraz polityki społecznej i pracy.

„chłopi" będą przewodniczyć komisjom ds. wsi oraz administracji i samorządu terytorialnego.

Redakcja ZW.LT przypomina, że nowa koalicja powstaje po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa.