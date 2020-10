Po przeliczeniu głosów w okręgu Ponary-Grzegorzewo wynik bez zmian

W w Wace Trockiej należącej do okręgu Ponary-Grzegorzewo ustalono ok. 10 proc. nieścisłości, na niektórych protokołach brakowało podpisu, jednak nie miało to wpływu na wynik wyborów. Przewodniczący danego okręgu został zwolniony.

W skardze kandydatki AWPL-AChR Renaty Cytackiej, na podstawie której zostały przeliczone głosy, było wskazane, że ok. 150 głosów nie zostało wprowadzonych do systemu.

GKW znalazła 131 kart w workach. Po ich przeliczeniu dodatkowe głosy otrzymali: Agnė Bilotaitė – 73, Rita Balčiūnienė – 37, Vydas Gedvilas – 33, Liutauras Vičkačkas – 10, Linas Balsis – 9, Rimas Andrikis – 9, Karolis Stasikėnas – 3.

Ostateczny wynik nie uległ zmianie – do drugiej tury wyborów trafia konserwatystka Agnė Bilotaitė (3 892 głosów) i kandydatka z listy Partii Wolności Rita Balčiūnienė (1 585). Na trzecim miejscu pozostała Renata Cytacka (1492).