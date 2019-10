Po pożarze w Olicie petycja w sprawie odwołania Tamašunienė

vdu

Autorzy petycji piszą, że katastrofa ekologiczna w Olicie w oczywisty sposób pokazała, że rząd nie potrafi zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwa w przypadku tego rodzaju wypadku, ani też udzielić im realnej pomocy. „Po przybycie w szóstym dniu na miejsce katastrofy, przedstawiciele rządu nie byli dobrze zorientowani w sytuacji, jedynie przeszkadzali w prowadzeniu prac.” – twierdzą. W petycji pokreślony jest również fakt, że nie tylko samorząd pozostawiono bez wsparcia przy likwidacji skutków pożaru i obarczono odpowiedzialnością, ale również, że „minister szerzy dezinformację, twierdząc, że stale udzielana jest pomoc, wysyłany sprzęt, a powietrze niezanieczyszczone”.

Petycję podpisało już ok. 2 tys. osób.

Dziś, w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało: „We wtorek strażacy poinformowali o zakończeniu pożaru. Na tym etapie walki z ogniem należy rozpocząć likwidowanie skutków pożaru – usunięcie odpadów, uporządkowanie terenu”.

Informacjom podanym przez ministerstwo zaprzeczył mer Olity Nerijus Cesiulis, który na swoim oficjalnym facebookowym profilu zmieścił po godz. 11 zdjęcia z miejsca wybuchu pożaru. Widać na nich kłęby dymu i ogień.

„Mieszkańcy Olity, nie rozumiem, co się dzieje. Proszę, wytłumaczcie mi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło całej Litwie, że to koniec – pożar ugaszony, trzeba tylko posprzątać śmieci. Stoję tu z ludźmi w miejscu pożaru I nie rozumiem, czy mamy już jechać do domu?” – napisał na Facebooku Cesiulis.

Do pożaru w budynku przemysłowym spółki Ekologistika, zajmującej się utylizacją zużytych opon, doszło w środę, 16 października. Płomienie objęły powierzchnię ok. 2 tys. mkw. Szacuje się, że szkody wyrządzone środowisku wyniosą 5 mln euro.