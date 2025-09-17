Po pożarze ośmiu wagonów z gazem szef PAGD rozważa zaostrzenie kontroli w firmach

„Musimy ponownie przyjrzeć się inspekcjom takich firm, chociaż znowu jest to kwestia dyrektyw unijnych, a nie krajowych przepisów. Ale w tym przypadku możemy sprawdzić, co kontrolujemy, i ocenić, czy nie są potrzebne bardziej szczegółowe kontrole” – powiedział szef Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Renatas Požėla. „Być może nawet warto wstrzymać proces technologiczny, co oczywiście, jak rozumiem, wiąże się z kosztami dla firmy, ale może uda się znaleźć rozwiązania, które pozwolą na przeprowadzenie kontroli w momencie, gdy proces technologiczny jest planowo zatrzymany” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że pożar w stacji skroplonych gazów w stolicy wybuchł w zeszły wtorek rano, gdy zapaliło się osiem wagonów, a później także jeden z instalowanych zbiorników. Pożar został całkowicie ugaszony dopiero po dwóch dniach, w piątek wieczorem.

„Obecnie przeprowadzana jest analiza zdarzenia, a także trwają prace instytucjonalne i międzyinstytucjonalne” – mówił szef PAGD.

Dodał, że z Juozasem Olekiem omówiono, iż władze państwowe powinny szybciej otrzymywać informacje o takich głośnych zdarzeniach.

Aktualnie w związku z pożarem prowadzone jest śledztwo. Szef MSW Litwy Władysław Kondratowicz stwierdził, że według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia warunków pracy.

Podczas incydentu ranny został pracownik, urodzony w 1976 roku, który z powodu oparzeń trafił do szpitala, gdzie został przesłuchany przez policję.

Spółka „Orlen Lietuva” wcześniej potwierdziła, że zapalone i wybuchające wagony gazu należały do niej, a incydent miał miejsce na terenie „Jozita”.