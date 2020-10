Pietkiewicz o przegranej AWPL-ZchR: Wyciągniemy wnioski

W niedzielę Pietkiewicz wygrała wybory do Sejmu w jednomandatowym okręgu solecznicko-wileńskim. Jej kolega z partii, poseł Czesław Olszewski, również został wybrany do Sejmu w Miednikach. Ingrida Šimonytė, „jedynka” na liście konserwatystów, została wybrana do Sejmu w pierwszej turze na Antokolu.

Pietkiewicz wyjaśniła, że AWPL-ZchR dobrze wypadła w wyborach do Sejmu, ale podczas kampanii usłyszała wiele niemiłych słów.

„Myślę, że tak naprawdę kampania wyborcza nie była zbyt czysta. Bardzo trudno było przeciwstawiać się innym partiom. Mimo to zawsze byliśmy na tym 5-procentowym progu i mogło się zdarzyć, że tym razem się nie uda” – oceniła.

„Wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy naszą sytuację. Naprawdę liczyliśmy, że przekroczymy próg wyborczy”- skomentowała Pietkiewicz.

Oceniając ogólne wyniki wyborów do Sejmu, polityk dodała, że ​​miała nadzieję, że zwycięży Związek Chłopów i Zielonych.

Pietkiewicz, która w listopadzie obejmie stanowisko parlamentarzysty, nie wie, w jakiej frakcji Sejmu będzie pracowała – w mieszanej grupie posłów do Sejmu, czy też dołączy do innej frakcji.

Pietkiewicz chce pracować z projektami społecznymi, edukacyjnymi i młodzieżowymi.