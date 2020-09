Pierwsze szczepionki przeciwko grypie trafią do placówek medycznych

Pierwsze szczepionki przeciwko grypie trafią do placówek medycznych – jedna trzecia z nich, czyli ok. 80 tys. dawek szczepionki trafi do dystrybucji jeszcze w tym tygodniu – podało Ministerstwo Ochrony Zdrowia. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, refundowane szczepionki przeciw grypie zostaną podane osobom należącym do grupy ryzyka.