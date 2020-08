Petras Auštrevičius nie został wpuszczony na Białoruś

,,Pomimo naszych wysiłków i szczerego pragnienia przebywania z białoruską społecznością w tym szczególnym okresie, nie pozwolono nam dziś wieczorem wjechać na Białoruś z moim kolegą europosłem Robertem Biedroniem. W ten sposób reżim białoruski odrzucił jakąkolwiek możliwości dialogu. Wzywamy instytucje Unii Europejskiej do zachowania zasadniczych zasad we wspieraniu i obronie uzasadnionych aspiracji Białorusi do życia w demokratycznym kraju, w którym panuje praworządność i poszanowanie podstawowych wolności i praw człowieka” – napisał na FB Petras Auštrevičius.

#SolidarityBelarus

Na Białoruś nie został wpuszczony również europoseł Robert Biedroń, który miał przewodniczyć delegacji Parlamentu Europejskiego udającej się z trzydniową wizytą na Białoruś. Delegacja Parlamentu Europejskiego miała na celu sprawdzenie sytuacji na Białorusi oraz wyrażenie solidarności z narodem białoruskim.