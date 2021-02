PE uznaje elektrowmię atomową w Ostrowcu za niebezpieczną

Za przyjęciem rezolucji głosowało 642 posłów, przeciw było 29 i 21 wstrzymało się.

Rezolucja wskazuje, że EA Ostrowiec jest projektem geopolitycznym Białorusi i Rosji i stanowi zagrożenie dla UE i jej państw członkowskich pod względem bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

„Można powiedzieć, że w Brukseli odbyło się historyczne głosowanie, w którym po raz pierwszy tak jasno i precyzyjnie określono zagrożenia ze strony elektrowni jądrowej w Ostrowcu dla Litwy i Europy ”- stwierdził Petras Auštrevičius, eurodeputowany, prezes zarządu Ruchu Przeciw Elektrowni Atomowej w Ostrowcu,



Arvydas Sekmokas, były minister energetyki i jeden z autorów zainicjowanej rezolucji twierdzi, że kwestia niebezpiecznej elektrowni jądrowej dotarła do Brukseli dzięki inicjatywnie obywatelskiemu Ruchowi Przeciw Elektrowni Atomowej w Ostrowcu,.





„Czasami społeczeństwo obywatelskie może zrobić więcej niż władze. Ale na uspokojenie jest jeszcze za wcześnie. Będziemy dążyć do zamknięcia lub przeniesienia niebezpiecznej elektrowni atomowej w Ostrowcu w inne bezpieczne miejsce – podkreśla A. Sekmokas.

„Cieszę się, że jest z nami Parlament Europejski. Ta unijna instytucja zawsze była z nami w najtrudniejszych chwilach – kiedyś Parlament Europejski jako pierwszy poparł litewskie negocjacje akcesyjne do UE, teraz jest pierwszym, który wyraził wyraźne poparcie dla wyłączenia elektrowni w Ostrowcu. Teraz będziemy musieli połączyć siły, aby przekonać zarówno Komisję Europejską, jak i Radę UE, by poszły za przykładem uczciwych polityków europejskich i poparły wolność Białorusinów nie tylko miłymi słowami, ale także konkretnymi działaniami – mówi konserwatywny poseł Žygimantas Pavilionis, członek Ruchu Przeciw Elektrowni Atomowej w Ostrowcu.

„Rezolucja przyjęta przez PE, wzywająca Białoruś do niepodejmowania działalności komercyjnej w Ostrowcu do czasu wdrożenia zalecanych przez ES testów ekstremalnych (stresu), symbolizuje europejską solidarność z litewskim społeczeństwem obywatelskim i jego wysiłków w walce z potworem z Ostrowca” – dodał Ž. Pavilionis.





„Nawet jeśli ta decyzja PE nie przeszkodzi Białorusi w rozpoczęciu planowanej komercyjnej eksploatacji elektrowni w marcu, mam nadzieję, że rezolucja i tak zachęci Komisję Europejską do podjęcia skutecznych działań w celu powstrzymania importu brudnej energii elektrycznej do UE, a może nawet obudzi sąsiednie łotewskie społeczeństwo obywatelskie i zachęci je do dołączenia do Litwy, a teraz i całej UE w walce z tym niebezpiecznym projektem geopolitycznym” – powiedział profesor Herkus Gabartas, członek zarządu Ruchu Przeciw Elektrowni Atomowej w Ostrowcu.



Na podst. BNS