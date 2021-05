Paszporty możliwości zostały zatwierdzone

Paszport wejdzie w życie od 24 maja.

„Opcja ta byłaby skierowana w szczególności do osób, które zostały zaszczepione i tych, którzy przechorowali. To także decyzja polityczna, że tworzymy możliwości tym osobom, które przeszły test nie wcześniej niż 24 godziny temu” — powiedział minister zdrowia Arūnas Dulkys.

Obiekty gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, miejsca hazardowe i punkty bukmacherskie będą mogły świadczyć usługi w środku tym, którzy mają paszporty możliwości. Kluby nocne nadal nie będą mogły działać.

Osoby z paszportem możliwości będą mogły organizować wydarzenia dla maksymalnie 500 widzów zarówno w obiektach zamkniętych, jak i zewnętrznych. Musieliby zajmować miejsca siedzące i zajmować nie więcej niż 75 proc. wszystkich miejsc. Obecnie imprezy są dozwolone tylko dla maksymalnie 150 osób, zajmując nie więcej niż jedną trzecią miejsc.

Możliwe byłoby również zorganizowanie uroczystości prywatnych z nieograniczoną liczbą uczestników. Posiadacze paszportów będą mogli wrócić do pracy kontaktowej.

Paszport będzie ważny dla tych, co przechorowali koronawirusa oraz tych, którzy mają negatywny test wykonany co najmniej 24 godziny wcześniej. Może to być test PCR lub antygenowy.

Armonaitė podkreśliła, że ​​paszport możliwości pozwoli na otwarcie działalności w środku kraju, natomiast „zielony paszport” stworzony na poziomie Unii Europejskiej będzie dotyczył przede wszystkim podróży zagranicznych.

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji informuje, że paszport możliwości będzie wirtualnym dokumentem, który mogłyby otrzymać osoby spełniające powyższe kryteria immunitetu. W każdym przypadku osoba otrzyma kod QR, potwierdzający immunitet.