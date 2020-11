Para Prezydencka RP z wizytą na Litwie. ,,Będzie to wizyta bardzo bogata w treść i symbole”

,,Podstawowymi rozmowami będą rozmowy prezydenta Polski i Litwy. Mamy wiele tematów wspólnych, przede wszystkim bezpieczeństwo regionalne, współpracy w ramach Trójmorza, współpracy w ramach Unii Europejskiej. Prezydent Litwy jest członkiem Rady Europejskiej, więc z końcem tego tygodnia także będzie uczestniczył w tych ważnych posiedzeniach dotyczących przyszłego budżetu europejskiego, sytuacji na Białorusi, współpraca z Ukrainą w ramach Trójkąta Lubelskiego. To są wszystko bardzo ważne tematy dwustronne. Prezydenci także w ramach tej wizyty powołają do życia Radę Prezydencką Polski i Litwy – specjalne ciało doradcze, które będzie się spotykać na zmiany w obu krajach. Raz do roku będa przewodniczyć tej Radzie osobiście prezydenci. Będzie nowy format współpracy polsko-litewskiej, zacieśniający relacje pomiędzy oboma państwami” – mówi szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski.

,,Widać, że to zbliżenie postępujące. Jest dzisiaj bardzo ścisła współpraca” – podkreślił Krzysztof Szczerski.

Prezydent Polski wygłosi także wystąpienie przed Sejmem RL, które będzie nawiązywało do 500-lecia urodzin Zygmunta Augusta – ostatniego króla Polski i wielkiego księcia Litwy z dynastii Jagiellonów, co jest dziedzictwem wspólnej historii polsko-litewskiej. Poza spotkaniami politycznymi prezydent Polski wraz z prezydentem Litwy zainauguruje wirtualne Polsko-Litewskie Forum Biznesowe.

,,Polska jest inwestorem na Litwie. Polskie firmy funkcjonują na Litwie, wzajemnie mamy dużą wenę handlową jak to między sąsiadami. Prezydent spotka się także z przedstawicielami Polaków w parlamencie litewskim. Niestety z powodu pandemii nie jest możliwe duże spotkanie z Polakami, jak to bywało podczas wizyt prezydenta. Za to pan prezydent chce porozmawiać z tymi nowowybranymi przedstawicielami Polaków na Litwie, żeby także od nich usłyszeć, jakie są plany polityczne reprezentacji Polaków na Litwie” – mówi szef prezydenckiego gabinetu.

Prezydent Polski także symbolicznie odwiedzi zarówno groby powstańców styczniowych jak i miejsce pochówku Matki Marszałka Piłsudskiego, gdzie znajduje się jego serce oraz miejsce spoczynku Bohaterów Niepodległości Litwy.

,,Będzie to wizyta bardzo bogata w treść i bardzo bogata w symbole. (…) To są bardzo ważne elementy, które pokazują trwałość relacji polsko-litewskich w wymiarze historycznym i współczesnym” – podkreślił szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski.