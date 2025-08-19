Państwowy Urząd Kontroli: kolejki do lekarzy wciąż rosną

Kontroler państwowy Irena Segalovičienė podkreśla, że konieczne są bardziej zdecydowane i efektywne działania:

– „Kiedy na wizytę u lekarza trzeba czekać miesiącami, a mieszkańcy regionów nie mogą otrzymać pomocy blisko domu, naruszona zostaje podstawowa zasada – równego dostępu do systemu ochrony zdrowia. Długie kolejki i nierówności terytorialne nie są ani nieuniknione, ani usprawiedliwione” – stwierdziła we wtorek w komunikacie.

Segalovičienė zaznaczyła, że problem nie jest nowy, a dotychczasowe wysiłki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów:

– „Dziś widać wyraźnie, że potrzeba nie pojedynczych kroków, lecz znacznie szerszych, skoordynowanych i intensywnych działań, by system faktycznie służył zdrowiu ludzi”.

Plany resortu i ich skuteczność

Zgodnie z zaleceniami wcześniejszego audytu Państwowego Urzędu Kontroli pt. „Dostępność świadczeń zdrowotnych i orientacja na pacjenta”, Ministerstwo Ochrony Zdrowia zatwierdziło na lata 2023–2024 plan działań mających na celu skrócenie kolejek. Dokument przewidywał usuwanie przyczyn powstawania zatorów, poprawę dostępności usług i efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Jednak – jak wskazuje najnowszy raport – brak jasnych wskaźników realizacji oraz brak systematycznego monitoringu powoduje, że nie tworzono warunków do skutecznego usuwania przyczyn kolejek.

Nastroje społeczne i różnice regionalne

Z badania opinii publicznej wynika, że 73 proc. mieszkańców jako największy problem ochrony zdrowia wskazuje właśnie długie kolejki do lekarzy. W 2018 r. takiego zdania było 55 proc. respondentów.

Największe trudności dotykają mieszkańców wsi, którzy mają ograniczone możliwości dostania się do lekarza blisko domu. W 13 samorządach ponad połowa mieszkańców czekała na wizytę u lekarza rodzinnego dłużej niż siedem dni.

Najdłuższe oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty – np. dermatologa-wenerologa – odnotowano w rejonach: Radwiliszki, Janów, Ignalio, a także w Wilnie.

Nie zmienia się także lista specjalistów, do których kolejki są najdłuższe: hematolodzy, kardiolodzy, dermatolodzy-wenerolodzy, ginekolodzy i ortodonci.

System rejestracji i przeciążenie lekarzy

Coraz więcej placówek korzysta z elektronicznego systemu rejestracji pacjentów, który miał ułatwić wybór najszybszego lub najdogodniejszego terminu wizyty i równomiernie rozdzielać pacjentów. Jednak faktycznie korzysta z niego zaledwie 10 proc. pacjentów. Aż 42 proc. mieszkańców nadal rejestruje się telefonicznie.

Ponad połowa placówek medycznych ocenia obciążenie pracą swoich lekarzy jako duże lub bardzo duże. Odnotowano 41 przypadków, w których obciążenie przekroczyło dozwolone 1,5 etatu – zdarzają się lekarze pracujący nawet na 2,75 etatu.

Niektórzy specjaliści – m.in. chirurdzy szczękowi, ginekolodzy-położnicy czy kardiolodzy dziecięcy – pracują jednocześnie w od 6 do 12 placówkach.