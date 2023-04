Państwowa Inspekcja Podatkowa VMI przestrzega przed oszustami

Państwowa Inspekcja Podatkowa przestrzega przed oszustami, którzy pod przykrywką VMI wysyłają do mieszkańców fałszywe wiadomości o nadpłatach podatków i długach, celem których jest wyłudzenie danych bankowości elektronicznej. Inspekcja zachęca do zachowania czujności i nieotwierania podejrzanych wiadomości oraz przypomina, że mieszkańcy mogą sprawdzić wszystkie informacje podatkowe samodzielnie, logując się do Mano VMI za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej inspekcji podatkowej www.vmi.lt.