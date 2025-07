Państwowa Inspekcja Podatkowa opracowuje zasady współpracy z komornikami

VMI informuje, że nowy system będzie korzystniejszy dla zadłużonych osób.

„Windykacja długów przez VMI będzie dla nich znacznie tańsza – obecnie opłaty komornicze za małe długi często przewyższają sam dług nawet kilkunastokrotnie, natomiast przy windykacji przez VMI należy zapłacić jedynie około 2 euro opłaty administracyjnej na system informatyczny oraz opłatę za przelew bankowy” – czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Ponadto, jak wyjaśnia VMI, większość długów wobec państwa będzie zarządzana przez jedną instytucję, co pozwoli szybciej przekazywać informacje dłużnikom i umożliwi im wygodniejsze, dobrowolne spłacanie zobowiązań.

„Komornicy zostaną zaangażowani, gdy windykacja przez VMI nie powiedzie się, a dłużnik posiada majątek lub dochody, z których można prowadzić egzekucję” – dodano.

Zgodnie z nowymi przepisami, VMI będzie mogła prowadzić windykację przez 180 dni, po czym długi zostaną przekazane komornikom.

VMI planuje również szybsze przekazywanie spraw komornikom – zgodnie z projektem przepisów, sprawa dłużnika trafi do komornika szybciej, jeśli po pobraniu przez VMI początkowej kwoty dług zmniejszy się w ciągu miesiąca o mniej niż 20 proc. (dla firm – do 30 proc.), jeśli komornicy już rozpoczęli windykację lub gdy dłużnik nie posiada kont bankowych.

Po otrzymaniu sprawy od VMI, komornicy będą mieli dwa dni robocze na podjęcie działań windykacyjnych.

Od połowy 2026 roku VMI przejmie nie tylko zarządzanie podatkami i karami za wykroczenia administracyjne, ale także innymi długami wobec państwa.

Oznacza to, że VMI najpierw będzie informować o długu, dokonywać kompensat nadpłat i w większości przypadków samodzielnie ściągać należności z konta bankowego dłużnika. Dopiero jeśli to się nie uda, a ustalono, że dłużnik ma majątek lub dochody, sprawa zostanie przekazana do komornika.