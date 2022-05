Średnia cena za litr najpopularniejszej benzyny 95 marki na stacjach Circle K w Wilnie wzrosła o 4,1 proc. do 1,759 EUR, w Rydze – 0,5 proc. do 1,824 EUR, w Tallinie – 2,1 proc. do 1,899 EUR.

Ceny 98 marki benzyny wynoszą odpowiednio 1,858 EUR, 1,844 EUR i 1,99 EUR za litr.

Litr oleju napędowego w Wilnie drożał o 2,8 procent miesięcznie do 1,839 EUR, w Rydze – 3,3 proc. do 1,884 EUR, w Tallinie – 2,2 proc. do 1,859 EUR.