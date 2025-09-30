Pałac Prezydencki zaprasza środowisko kultury na rozmowę

– Idziemy, by przypomnieć o naszym stanowisku wartościowym: litewska kultura i Ministerstwo Kultury – bez „Świtu nad Niemnem” – powiedziała w przeddzień spotkania Gintarė Masteikaitė, szefowa Centrum informacji Tańca Litewskiego.

Doradca prezydenta Ridas Jasiulionis przekazał, że głowa państwa zaprosił przedstawicieli środowiska na rozmowę w związku z protestami przeciw przekazaniu resortu „Świtowi nad Niemnem” i decyzji Nausėdy o zatwierdzeniu I. Adomavičiusa na ministra.

– Prezydent, dążąc do konstruktywnego dialogu, wysłucha uwag przedstawicieli kultury i zaprosi do wspólnego poszukiwania wyjścia z obecnej sytuacji – zaznaczył.

W poniedziałek Nausėda omówił krytykę wobec ministra i możliwe scenariusze z premier Ingą Ruginienė. Szefowa rządu przyznała, że nie spodziewała się takiej reakcji środowiska, ale liczy na kompromis. Prezydent wcześniej apelował do ludzi kultury, by dali ministrowi szansę; w programie LRT „Dienos tema” doprecyzował, że jeżeli w ciągu najbliższych kilku miesięcy okaże się, iż I. Adomavičius nie jest w stanie efektywnie pracować, należy poszukać nowego kandydata.

Sam Adomavičius oświadczył w poniedziałek, że nie rozważa dymisji i zamierza spotykać się ze środowiskiem.

W ubiegłym tygodniu w największych miastach Litwy odbyły się protesty przeciw przekazaniu odpowiedzialności za Ministerstwo Kultury „Świtowi nad Niemnem” i nominacji partyjnego kandydata na szefa resortu. Część organizatorów wydarzeń kulturalnych ogłosiła, że nie życzy sobie obecności prezydenta, premier i ministra kultury na swoich imprezach oraz rezygnuje z ich patronatu.

Środowisko kultury zapowiedziało także strajk ostrzegawczy 5 października. Domaga się, by partia „Świt nad Niemnem” – której lider Remigijus Žemaitaitis jest sądzony za antisemitism – nie odpowiadała za Ministerstwo Kultury.