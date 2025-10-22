Pałac Prezydencki: wybór odpowiedniego ministra ochrony kraju jest kluczowy

„Mówiąc o ministrze ochrony kraju, od premier usłyszeliśmy, że zaufanie zostało utracone, a dalsza współpraca nie jest możliwa” – powiedział główny doradca prezydenta Litwy, Deividas Matulionis. „Chciałbym jednak podkreślić, że ważne jest wspólne wybranie odpowiedniego ministra obrony” – dodał.

Według doradcy prezydenta, zarówno dla prezydenta, jak i premierki budżet obronny jest „absolutnym priorytetem”.

„Decyzja podjęta przez rząd jest historyczna, dziękujemy rządowi, bardzo liczymy na to, że ten sam budżet zostanie zatwierdzony w Sejmie” – powiedział D. Matulionis. „To nie tylko kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego, ale także naszego międzynarodowego wizerunku” – dodał.

Zgodnie z jego słowami, od tego zależy również rozmieszczenie niemieckiej brygady na Litwie oraz obecność amerykańskich wojsk w kraju.

„Wszystko jest postawione na szali, to absolutnie najważniejsze pytanie” – powiedział.

Dovile Šakalienė we wtorek ogłosiła, że przygotowała oświadczenie o rezygnacji, ale prezydent poprosił ją, aby nie podejmowała tej decyzji, dopóki nie porozmawia o tym z premierką. Sama minister nie skomentowała spotkania z prezydentem.

Plany opuszczenia Ministerstwa Ochrony Kraju posłanka socjaldemokratyczna uzasadniała brakiem zaufania ze strony premierki i przewodniczącego swojej partii, Mindaugasa Sinkevičiusa.

Premier Inga Ruginienė po spotkaniu z Gitanasem Nausėdą ogłosiła, że składa wniosek o odwołanie Dovile Šakalienė ze stanowiska ministra ochrony kraju

Premier podkreśliła, że to ona sama składa wniosek o odwołanie, nie otrzymawszy od minister pisma rezygnacyjnego.

Premier o utracie zaufania do minister mówiła po spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Kraju z dziennikarzami i liderami opinii publicznej, którzy publicznie ogłosili, że rząd nie zamierza dotrzymać zobowiązania, by w przyszłym roku przeznaczyć 5% PKB na obronność.

Po ujawnieniu projektu budżetu państwa na przyszły rok okazało się, że na obronność przeznaczone ma być 5,38% PKB.

Minister finansów Kristupas Vaitiekūnas powiedział dziennikarzom, że KAM będzie zarządzać całym budżetem na obronność w wysokości 4,8 miliarda euro, z wyjątkiem 25 milionów euro przeznaczonych na budowę schronów.

Jak powiedział, ministerstwo będzie mogło przeznaczyć część swoich środków na drogi, jeśli uzna to za konieczne dla potrzeb obronności.

Środki na obronność są zwiększane w celu pełnego rozwoju litewskiej dywizji wojskowej do 2030 roku.

Finansowanie obronności obejmuje również 700 milionów euro z Funduszu Obrony Państwa – narzędzia wprowadzonego w ubiegłym roku, które miało na celu przeznaczenie środków na obronność z ostatnio zwiększonych podatków.

Budżet tego funduszu zatwierdza obecnie rząd, dlatego krytycy rządu wątpią, czy całość funduszu zostanie przeznaczona na rzeczywiste potrzeby systemu obrony.

Zawiodła ich również formuła zawarta w projekcie budżetu, która przyznaje KAM prawo do przeznaczenia części swoich funduszy na drogi samorządowe prowadzące do obiektów wojskowych.

W odpowiedzi na te wątpliwości Inga Ruginienė zapowiedziała, że zażąda, aby w przyszłym roku co najmniej 5% PKB było przeznaczone wyłącznie na potrzeby obronności.

Premier także usunęła Ministerstwo Ochrony Kraju z kwestii dotyczących przemysłu obronnego. Stwierdziła, że ma wątpliwości co do powiązań Dovile Šakalienė z przemysłem obronnym.

Dovile Šakalienė była wspierana przez przedstawicieli przemysłu obronnego przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi, a ich firmy biorą udział w zamówieniach publicznych w KAM.