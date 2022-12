Pałac Prezydencki: Propozycja rewizji komunikatu o niemieckiej brygadzie jest nieodpowiedzialna

„Dzisiaj, pół roku po podpisaniu dokumentu, propozycja ministra spraw zagranicznych, by zrewidować wspólny komunikat prezydenta Litwy i kanclerz Niemiec w sprawie rozmieszczenia brygady na Litwie, jest co najmniej nieodpowiedzialna” – komentuje Pałac Prezydencki.

Prezydent Gitanas Nausėda zaprosił w nim (dokumencie – przyp. red.) ministrów spraw zagranicznych i obrony narodowej, by „wreszcie skupili się na wspólnej pracy z Niemcami, by sojusznicza brygada jak najszybciej dotarła na Litwę i nie podnosiła już polityki wewnętrznej na poziom międzynarodowy”.

Ponieważ Wilno i Berlin różnie rozumieją kwestię przydzielenia niemieckiej brygady Litwie, minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wezwał w czwartek publicznie przywódców Litwy i Niemiec do rewizji umowy o rozmieszczeniu brygady na Litwie.

„Może ci ludzie powinni wrócić do umowy i powtórzyć, że Litwa naprawdę podpisała umowę, że na Litwie jest brygada. Wszyscy na Litwie to rozumieją, my chcemy tylko potwierdzić ten fakt. Ale to muszą zrobić ludzie, którzy podpisali tę umowę” – powiedział minister dziennikarzom w Seimasie w czwartek.