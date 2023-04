Pałac Prezydencki: poprawki ws. zawracania migrantów zapewniają zarówno ochronę granic, jak i prawa człowieka

„Po otrzymaniu przyjętych przez Sejm poprawek do ustawy o granicy państwowej i jej ochronie dla Prezydenta ważne było, czy zalegalizują one dwie zasady – prawo państwa do obrony swoich granic i prawo człowieka do uzyskania azylu przed wojną lub przed prześladowaniami” – czytamy w komentarzu Pałacu Prezydenckiego przesłanym w piątek do BNS.

„Prezydent zauważa, że ​​Litwa doświadczyła już ataku hybrydowego, który nadal trwa, w celu celowego tworzenia nielegalnych przepływów migracyjnych. Państwo musi być gotowe do zapewnienia sobie bezpieczeństwa i jednocześnie bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE” – czytamy.

Zgodnie z komentarzem, dla głowy państwa ważne jest również to, aby Litwa szanowała prawa człowieka oraz aby uchodźcy wojenni i inni „mogli nadal ubiegać się o azyl i otrzymywać go w naszym kraju w sposób zgodny z prawem, tak aby osoby uciekające przed prześladowaniami reżimu mogły nadal wjeżdżać na Litwę w celach humanitarnych”.

„Obie te zasady są utrwalone we wspomnianych nowelizacjach ustawy, dlatego prezydent je podpisał” – twierdzi Pałac Prezydencki.

W piątek pod Pałacem Prezydenckim odbywa się protest przeciwko zawracaniu migrantów, po tym jak Sejm we wtorek zalegalizował zawracanie migrantów na granicy podczas stanu wyjątkowego.

Wydarzenie zorganizowano pod pretekstem, że weto prezydenta jest „ostatnim zabezpieczeniem demokracji”, jednak w środę prezydent podpisał wspomniane poprawki.

Chociaż Pałac Prezydencki zwykle sam publicznie ogłasza decyzje głowy państwa dotyczące ustaw budzących szersze debaty, tym razem tego nie zrobił, ale poinformował dziennikarzy o podpisaniu nowelizacji.

Nowelizacja ustawy o granicy państwowej i jej ochronie wejdzie w życie 3 maja.

Nowelizacja przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego w związku z masowym napływem cudzoziemców, Rząd na wniosek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego może podjąć decyzję, że cudzoziemcy zamierzający przekroczyć lub którzy już przekroczyli granicę państwową w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będą wpuszczani na terytorium Litwy.

Wskazuje się, że przepis ten będzie stosowany indywidualnie do każdego cudzoziemca.

Zmiany w ustawie są krytykowane przez organizacje obrońców praw człowieka. Ich zdaniem zalegalizują wydalanie migrantów wbrew prawu międzynarodowemu. Amnesty International powiedziała, że ​​ustawa „da zielone światło torturom”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które było inicjatorem nowelizacji, twierdzi, że wyraźnie rozróżniają one migrację naturalną i instrumentalną prowadzoną przez białoruski reżim oraz są niezbędne do zabezpieczenia interesów bezpieczeństwa narodowego kraju. Ministerstwo zwraca również uwagę na to, że prawo przewiduje gwarancje dla osób wymagających szczególnego traktowania.

Kontrolę migrantów na granicy z Białorusią rozpoczęto 3 sierpnia 2021 roku zarządzeniem minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

Od 3 sierpnia 2021 r., kiedy litewscy strażnicy graniczni uzyskali prawo do zawracania nielegalnych migrantów, 20,1 tys. z nich nie zostało wpuszczonych do kraju z Białorusi. Niektórzy cudzoziemcy niejednokrotnie próbowali wjechać na Litwę.