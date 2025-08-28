Pałac Prezydencki o składzie rządu: konsultacje z Palionisem i Grikšasem

Zgłoszony przez „Nemuno aušra” Andrius Palionis jest obecnie wiceministrem rolnictwa. W latach 2019–2020 kierował już resortem rolnictwa, wcześniej przez kilka kadencji zasiadał w Sejmie. W przeszłości był związany z Litewską Partią Regionów, Litewską Socjaldemokratyczną Partią Pracy oraz Litewską Partią Socjaldemokratyczną.. Jeśli zostanie powołany, zastąpi w resorcie Ignasa Hofmanasa, który dotąd kierował ministerstwem jako nominowany przez to samo ugrupowanie.

Edvinas Grikšas, rekomendowany przez Litewski Związek Chłopów i Zielonych (LVŽS), obecnie kieruje w Ministerstwie Gospodarki i Innowacji Grupą Polityki Innowacji. W resorcie pracuje od 2020 r.; w latach 2019–2020 był doradcą poselskim. Ma 34 lata i należy do LVŽS.

Równolegle desygnowana na premier Ingą Ruginienė w czwartek prowadzi rozmowy z szefami kluczowych resortów: minister edukacji, nauki i sportu Ramintą Popovienė, minister zdrowia Mariją Jakubauskienė, ministrem spraw wewnętrznych Władysławem Kondratowiczem oraz ministrem finansów Rimantasem Šadžiusem.

Ministrów do nowego gabinetu delegują trzy frakcje koalicji rządzącej: Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP), „Świt nad Niemnem” oraz wspólna frakcja Litewskiego Związeku Chłopów i Zielonych (LVŽS) i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Rząd tworzy 14 resortów. Prezydent rozpoczął serię konsultacji w środę, spotkaniami z pełniącą obowiązki minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė i pełniącym obowiązki ministrem spraw zagranicznych Kęstutisem Budrysem.